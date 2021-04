Un bel pieno di sole per ricaricare la Corsa-e di Riccardo

Un bel pieno di sole, ovvero di energia auto-prodotta col fotovoltaico. L’invito è a raccontarci come vi siete organizzati per “fare in casa” l’elettricità che serve alla vostra auto. Inizia Riccardo, imprenditore bolognese, con la Opel Corsa-e. L’indirizzo mail a cui scrivere è info@vaielettrico.it .

di Riccardo Giovannini

“Ho una Opel Corsa elettrica con batteria da 50 kWh, da circa un anno. La macchina va molto bene, da quando l’ho tirata fuori dalla concessionaria non ho mai avuto un problema. Mi costa 350 euro al mese tutto incluso, con un contratto noleggio a lungo termine di 4 anni che prevede 15.000 km annui. Senza più distributori di benzina“.

Un bel pieno di sole col fotovoltaico dell’azienda

“La ricarico con una wall- box collegata a un impianto fotovoltaico da circa 30 kW quando sono in azienda. Il mio è un laboratorio di abbigliamento personalizzato, l’energia per prodotta serve anzitutto per le macchine ricamatrici e per la stampa. Ricarico 20 km di autonomia ogni ora. In alternativa posso ricaricarla quando sono a casa con presa domestica da 6 kW (8 km all’ora). Sia di notte con l’energia a basso costo, oppure di giorno con i pannelli solari, pure a casa a costo zero. L’unica piccolo neo delle batterie attuali è che hanno una diversa durata tra inverno ed estate. Quando fa molto freddo, l’autonomia può arrivare a soli 220/230 km, mentre quando fa caldo arriva a 330/370 km. In futuro è previsto di sostituire anche due furgoni aziendali con furgoni nuovi elettrici. Sempre alimentati da pannelli solari, a cui aggiungeremo batterie di accumulo.