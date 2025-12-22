Un anno in Volvo EX30: consumi, spesa…

“Vi leggo sempre con piacere. E vorrei riportare la mia personale esperienza dopo un anno con la Volvo EX 30 Single Motor Extended Range. Comprata nuova nel 2024 ed utilizzata in modo assolutamente normale, non al risparmio, lungo strade locali e autostrade del nord est. Nel primo anno ho percorso 18.374 km, consumando 2.755 kWh. Il consumo medio è stato di 6,6 km/kWh, l’autonomia di 459 km, per un costo annuale di circa 658 euro. Il consumo aumenta in modo significativo durante la stagione fredda e con la marcia in autostrada. Situazioni dove l’autonomia scende sotto i 350 km. A fronte degli oltre 500 km raggiungibili nelle mezze stagioni. Quanto alla presunta ridotta autonomia, della quale molti amici e curiosi mi chiedono spiegazioni (il pregiudizio negativo è ben radicato), ho verificato che nell’utilizzo reale è più che sufficiente. Si impara con l’uso in modo naturale a gestire tempi di carica e autonomia residua. E l’ansia sparisce subito (ricarico mediamente due volte la settimana).

Che cosa serve per goderne in pieno

La vera questione è poter caricare l’auto a casa per sfruttare l’economicità rispetto alle colonnine e la comodità della ricarica notturna. Questa condizione, unita a una certa confidenza all’uso dello smartphone, della carta di credito e degli apparecchi elettronici, sono condizioni che ritengo indispensabili per godere appieno un’auto elettrica. In conclusione, mi sento di consigliare a tutti l’uso di un’elettrica. Il confort, la silenziosità e le prestazioni vivaci rendono la guida molto più piacevole e rilassante rispetto ad un’auto con motore termico. E per contrastare il cambiamento climatico di cui siamo spettatori e a volte vittime inconsapevoli, come si vede in questi giorni di dicembre di caldo anomalo e aria stagnante e inquinata nella pianura padano-veneta, la mobilità elettrica andrebbe incoraggiata molto di più. Enrico M. , Vicenza