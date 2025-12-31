Un anno in MG4: consumi e spesa

Un anno in MG4: Flavio traccia un bilancio di quanto ha ricaricato (inefficienza di ricarica inclusa) e speso. Grazie all’apporto del fotovoltaico di casa. Se volete anche voi condividere un bilancio del 2025 in elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

Ho un’inefficienza di ricarica del 15%: il consuntivo tra casa (con fotovoltaico) e colonnine…

“Come già fatto per il 2024, anche nel 2025 ho monitorato i costi di esercizio della mia MG4 Luxury. Io sono un utente ideale per l’auto elettrica, in quanto posso caricare a casa e ho anche un impianto fotovoltaico da 6kW. Inoltre non ho alcuna difficoltà nel pianificare i viaggi lunghi e nella scelta del fornitore più conveniente per i rifornimenti fuori casa. Detto ciò passiamo ai dati che, ovviamente, sintetizzo nella tabella qui a destra. Per le ricariche AC è inclusa un’inefficienza di ricarica del 15%, che ormai ho verificato nella pratica. In sostanza dei 1.690kWh AC sopra riportati, sono 1.470 quelli effettivamente caricati nella batteria.

Un anno in MG4: 736 euro per percorrere 15.442Km!

Il consumo medio pesato (inclusa inefficienza carica AC) è stato di 17,8kWh per 100Km. Con un consumo massimo di 19,8 KW/100Km a gennaio e un consumo minimo di 14,3 KW/100Km a settembre. I costi sostenuti per i rifornimenti? 152 euro dal fornitore di energia di casa, più 584 euro da abbonamenti e rifornimenti. In totale 736 euro per percorrere 15.442Km!! In pratica ho spesso 4,76 centesimi per chilometro. Il risparmio legato al fotovoltaico è stato di 245 euro. Se non avessi avuto il contributo del fotovoltaico, avrei speso 6,35 centesimi per chilometro. Costo del tagliando relativo al secondo anno: 165 euro. Ciao e Buon 2026 a tutti (elettrici e non)“. Flavio Balasini.