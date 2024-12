Un anno in Mercedes EQB 250+ e dico “basta isterismi pro e contro”

Con la sua Mercedes EQB 250+ acquistata da pochi mesi Gianlorenzo aveva già fatto una bella vacanza Nord-Sud e ritorno che ci raccontò il 7 settembre scorso. Oggi propone il bilancio di un anno, decisamente positivo. Inviate domande, osservazioni e racconti a info@vaielettrico.it.

Per me la scelta perfetta (ma non può essere così per tutti)

di Gianlorenzo Caccia

“E’ passato un anno esatto da quando ho ritirato la mia Mercedes EQB 250+. Arrivo da un Espace V 1600 TDI, ampiamente sfruttato con la famiglia.

Il salto in elettrico è stato fatto senza troppi ragionamenti, dopo aver provato su strada la EQB. Ho scelto la versione 7 posti, che non volevo perdere dopo aver avuto l’Espace, e ho optato per una 250+ per favorire l’autonomia rispetto alle più potenti 300 e 350.

Grazie alla promozione Mercedes di fine 2024, ho pagato la macchina la stessa cifra a cui mi avevano offerto il pur ottimo nuovo Espace ibrido. Solo dopo l’acquisto, in attesa della consegna, ho iniziato a “studiare” il mondo dell’elettrico attraverso i tanti canali YouTube di utilizzatori e blogger, scoprendo molte informazioni utili e moltissimo scetticismo circa questa tecnologia.

In un anno e quasi 19.000 km, posso dire di essermi fatto delle idee chiare circa la scelta, che per me è risultata perfetta. Ma che mi rendo conto non essere perfetta per tutti.

Bisogna uscire dalla propria “comfort zone”

Limitare la valutazione ad un mero fattore economico ritengo sia un errore.

I benefici che ho avuto sono molti: sia tangibili, come la maggiore facilità nel trovare parcheggio, l’esenzione dal bollo, la comodità di avere la macchina sempre “piena” ogni mattina, sia soggettivi, come il piacere di guida e di scoprire un nuovo modo di muovermi.

Posso dire che l’elettrico è per coloro a cui non fa paura uscire dalla propria “comfort zone”, a cui piace pianificare e avere il controllo della situazione.

Muoversi in elettrico cambia tutto e mi rendo conto di quanto sia difficile comprenderlo per chi non ha sufficienti informazioni.

In questo primo anno non ho mai avuto problemi di ricarica, ma ritengo che avere la possibilità di ricaricare a casa faccia davvero la differenza. Ancora una volta, non mi riferisco solo ad un aspetto economico, quanto alla comodità di non dover portare e spostare la macchina da colonnine pubbliche una volta rientrati a casa o arrivati in ufficio.

Complice l’attesa di montare la wallbox a casa nei primi tre mesi e qualche viaggetto in Italia e all’estero ho ricaricato il 46% delle volte su colonnine pubbliche sfruttando l’abbonamento Mercedes Me “Large” in omaggio con la macchina. A casa ho attivato un contratto con Octopus a costo fisso a 0,14 €/kWh che fra accise e oneri porta il costo “tutto compreso” intorno ai 0,28€/ kWh. Recentemente l’ho modificato con il piano “Go” dedicato ai clienti con auto elettriche che riduce il costo fisso a 0,07 €/kWh nelle ore notturne per un prezzo finito intorno ai 0,21€/kWh.

Ho risparmiato 700 euro rispetto al mio diesel

Guardando i numeri, i risultati ottenuti sono, per quanto mi riguarda, molto soddisfacenti.

Nonostante la mole della macchina il consumo si è assestato in 17,7 kWh/100 km. Al prezzo medio di 0,39€ al kW mi ha permesso di risparmiare oltre 700€ di carburante rispetto alla mia vecchia Espace. Tanto? Poco? Ognuno farà le proprie considerazioni. Per me questo risultato è la ciliegina sulla torta.

In tabella riporto la sintesi di consumi e relativi costi.

Lontano dall’essere un ultras dell’elettrico, mi da fastidio leggere o, peggio, vedere servizi televisivi che raccontano baggianate alimentando disinformazione e sfiducia.

Non è la realtà che sto vivendo io e con cui mi sto trovando molto bene.

Per quanto consapevole che anche la mia realtà non andrebbe altrettanto bene a tutti, una sana informazione saprebbe mettere in evidenza i pro e i contro, che ci sono, senza inutili isterismi ne fanatismi da una parte e dall’altra della barricata che si è creata o è stata creata da quando frequento questo mondo. „