Un anno in BYD Dolphin (e confronto col diesel)

Un anno in BYD Dolphin e un confronto con l’auto precedente, una Skoda Fabia diesel. Giovanni, un lettore, traccia un primo bilancio del passaggio all’elettrico.

Un anno in BYD: risparmio di 236 euro rispetto alla Fabia a gasol

Appena compiuto il ‘compleanno’ della Dolphin. Sono molto soddisfatto della vettura in sé, ed innamorato del elettrico, che trovo nettamente superiore come comfort. Per lavoro mi capita spesso di guidare vetture diverse ed in diversi continenti. E, quindi, di sperimentare modelli di diversi marchi ed in diverse condizioni di guida. Uso la vettura principalmente per il percorso casa lavoro e per commissioni in città. Il mio percorso abituale è quindi extraurbano, con tratti nelle noiose code ,ma anche veloci a 110km/h. Percorrenza totale 120km per ogni giorno lavorativo. Nella tabella trovate i miei consumi, che ho voluto paragonare alla Fabia 1.9TDI, vetturetta che ho usato nel 22 anni precedenti nello stesso modo. Avrei dovuto fare un 3.000km in più, ma ero via di casa. Ho assunto che un litro di gasolio valga 10,6kWh. Il costo dell’energia elettrica è quello medio della mia bolletta del 2025, il costo del gasolio quello medio che ho speso nel 2024.

E in futuro molte meno spese di manutenzione…

Un po’ di note e curiosità:

– 17.458 litri di gasolio sono 50 tonnellate buone di CO2

– l’energia elettrica costa un bel po’ più del gasolio

– vivo a Gorizia e quindi posso sfruttare il prezzo del gasolio della vicina Slovenia

– ho un impianto fotovoltaico che mi fa risparmiare qualcosa di più

– la Fabia mi costava un 150 euro/anno solo per olio e filtri. Negli ultimi anni ben di più, causa invecchiamento del circuito di raffreddamento etc, che non voglio considerare qui

– la Fabia caricava anche 50-52 litri di gasolio riuscendo così ad andare a fare il pieno solo ogni due settimane (circa 15-20minuti). Cosa che mi è sempre pesata (è una mia fisima) moltissimo. La Dolphin va in carica come il cellulare quando serve (suo posto e sua colonnina)

– non ho avuto alcun incentivo per la Dolphin a parte le promozioni BYD

– ho avuto, però, il bonus colonnina

– carico solamente a casa (una sola volta ad una colonnina fast) ” . Giovanni Michelon