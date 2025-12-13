Un anno in BYD Atto 3: ricariche, consumi, spesa…

Quanto risparmio rispetto a un’auto diesel, ricaricando a casa

Carico a casa con energia autoprodotta: per l’energia immessa in rete ricevo circa 0,11 euro/kWh. Il valore del kWh caricato è quindi 0,11*1,278= 0,141 euro. Il costo per 100 km è 2,18 euro. Con energia acquistata il costo 2025 è compreso fra 0,30 e 0,346 per kWh caricato (con oneri fiscali e aggiuntivi per trasporto e misurazione). Il costo per 100 km è fra 4,65 e 5,36 euro. Per l’energia acquistata nelle stazioni a ricarica veloce (90 kW) il costo è 0,7-0,9 euro; per 100 km 10,85-13,95 euro. Per riferimento possiamo utilizzare un auto diesel con consumo 5 litri per 100 km: il costo in tal caso è 8,5 euro. Le differenze sono elevate: la massima convenienza si ha con la corrente prodotta direttamente dall’impianto FV. Ma la possibilità di utilizzarla è ridotta: mia moglie lavora e l’auto è quasi sempre fuori durante la giornata. Per cui la modalità prevalente è il caricamento notturno con energia acquistata. Nel confronto dei costi va considerata anche la quasi assenza di manutenzione: il primo tagliando è al termine del 2° anno, costo programmato 100 euro. Non ci sono cambi di olio e filtri e i freni hanno una manutenzione molto inferiore perché funziona in gran parte il recupero di energia.