Un anno in Audi Q4: più male che bene

Un anno in Audi Q4: bilancio di 24 mila km, con più aspetti negativi che positivi. Ce la invia Paolo, che pure può ricaricare a casa con impianto fotovoltaico.

di Paolo Meneghetti

“Sono possessore di un’auto elettrica ( Audi Q4 40 Sportback) da poco più di un anno con circa 24.000 km percorsi prevalentemente in città e strade statali. E vorrei condividere la mia esperienza, senza preconcetti di parte.

Un anno in Audi / Col fotovoltaico spendo poco o nulla a casa, ma in viaggio il diesel è più conveniente

Solitamente ricarico a casa, avendo un impianto FTV da 15 kW e batterie da 15 kWh.

– la ricarica con ftv è possibile da marzo a settembre, nel periodo invernale è necessario prelevare corrente dal contatore. Con un costo comunque abbastanza esiguo di 0,26€ al kWh (tutto compreso , oneri , Iva, trasporto etc), e fin qui tutto bene….

– imbarazzante, se non drammatica, l’esperienza nei lunghi tragitti (oltre 250 km). Non essendo per me conveniente, non ho fatto abbonamenti ad applicazioni (le uso quindi con ricarica free). Ho comunque scaricato molteplici applicazioni e in particolare una app che mi indica quale gestore è più conveniente nelle varie colonnine.

Purtroppo nell’ esperienza diretta ho constatato che molto spesso non si può pagare tramite app o c/credito, ma solo con badge che va richiesto (cosa non conveniente fare, a meno di munirsi di 10 o più badge !! ). In una colonnina nell’autostrada Alessandria/Genova il segnale del telefono era molto debole e non riuscivo a comunicare con la colonnina.

La ricarica? Non dura mai meno di mezz’ora…

I costi sono comunque molto elevati e tutti oltre i 0,62 € a kWh (come detto, senza abbonamento). Peccato che, a parità di condizioni e parametri, il costo del gasolio sia più conveniente. Secondo i miei calcoli il punto di pareggio tra costo litro attuale del gasolio ed EV è di 0,54 € a kWh. Altra nota dolente sono i consumi in autostrada e in salita. Ridicoli !! A 115 km/h con un filo di acceleratore, consumo di 4,6 km a kWh e relativa riduzione dell’ autonomia dai 540 in città a poco più di 300.

Secondo me i 300 km di autonomia possono sembrare un buon chilometraggio. Ma bisogna considerare che si deve avere un margine di sicurezza di circa 80/100 km, dato che le colonnine non sono così ben distribuite nelle nostra rete viaria. Quindi fermarmi ogni 200 km con una tempistica reale tra, cerca l’applicazione che funziona, inserisci il cavo e ricarica, mai inferiore ai 30 minuti. Lo posso fare se sono in vacanza, non certo se sto lavorando.

Un anno in Audi Q4: “Non posso pensare a mia moglie che maneggia con le app e le colonnine…”

In salita i consumi aumentano vertiginosamente e solo in parte si recuperano in discesa (altrimenti avremmo inventato il moto perpetuo). Tutte le colonnine non hanno nessun tipo di copertura e non è sempre piacevole sotto il sole o la pioggia srotolare il cavo ed allacciarlo.

In sintesi: ritengo sia una tecnologia ancora ad uno stato primordiale, non adatta a tutti. Non oso pensare mia moglie che maneggia con app che non funzionano e con un cavo che non è certamente leggero e maneggevole. O con calcoli per capire dove c’è la successiva colonnina disponibile e funzionante. Conveniente economicamente solo con ricarica a casa e non adatta a chilometraggi quotidiani elevati.

Trovo inoltre che non sia corretto promuovere a spada tratta questa tecnologia senza evidenziarne gli aspetti negativi. Si creano false aspettative che non fanno altro che allontanare i possibili clienti. Tutto questo ovviamente tralasciando l’aspetto puramente deontologico, che per alcuni giustamente può prevalere su tutti gli altri aspetti“.

Tutto vero, ma occhio alle conclusioni affrettate

Risposta-Tutti i dati riportati da Paolo sono stanzialmente corretti. Stando del resto a quel che ci scrivono altri lettori che la guidano abitualmente, Audi Q4 non sembra essere il modello di auto elettrica più efficiente e meglio riuscito. Tuttavia, per coerenza, suggeriamo a Paolo di non cadere a sua volta nell’errore di enfatizzare solo gli aspetti negativi. Arrivando poi alla conclusione, a nostro parere del tutto errata, che siamo di fronte a “una tecnologia allo stadio primordiale“.

Nello specifico, sembra di capire che Paolo utilizzi le stazioni di ricarica pubbliche, effettivamente molto care, solo di rado e in modo saltuario. Tant’è che non si è minimamente preoccupato di contenerli con app e abbonamenti. E nella sua specifica possiamo anche dargli ragione . Ci dica però se nella media dei suoi consumi reali, i 24.000 km fin qui percorsi gli sono costati di più o di meno rispetto a un’omologa auto termica. Noi pensiamo sensibilmente di meno.

Quanto ai consumi in salita: vogliamo veramente scherzare? Tutte le auto consumano il doppio in salita. Solo che con sovrabbondante energia nei serbatoi di carburante, nessuno ci fa caso. Ma in discesa le auto termiche continuano a bruciare benzina o gasolio – seppur pochissimo – mentre le auto elettriche addirittura recuperano kWh (circa il 30% del maggior consumo). Qui un’indicazione più precisa e un’analisi tecnica della “frenata rigenerativa”. Alla fine, nel percorso totale di salita e discesa i consumi sono inferiori di molto alle medie autostradali e assolutamente in linea con gli standard WLTP. Questo non si può dire di nessuna auto termica.

