Un anno di ricariche: a voi com’è andata?

Un anno di ricariche, a tre settimane dall’addio al 2025 è già tempo di bilanci. Col vostro aiuto vorremmo fare il punto: funzionano? Sono nei posti giusti e con la potenza che serve? Hanno prezzi accettabili…? Scrivete le vostre impressioni a info@vaielettrico.it

Un anno di ricariche: location e prezzi giusti? E la potenza?

Le statistiche non dicono tutto sulla qualità di un servizio. I numeri (fonte Motus-e) spiegano che in Italia a fine settembre c’erano 70.272 punti di ricarica a uso pubblico. Non pochi per un parco circolante tutto sommato modesto come il nostro. Ma il 14% risultava ancora in attesa dell’allaccio alla rete elettrica. Quanto alle ricariche in autostrada, eravamo a 1.284 stazioni, coprendo il 48% delle aree di servizio. Un giudizio sommario sembrerebbe positivo (tranne che per il solito problema dei prezzi). Ma in realtà è poi il giudizio di chi l’auto elettrica la usa tutti i giorni che conta. Anche perché il problema della ricarica (assieme al costo delle auto) resta il freno principale a una maggiore diffusione dell’auto elettrica in Italia. In Francia una ricognizione dello stato dell’arte è stato fatto da una giornalista del settore, Raphaelle Baut, per il sito Numerama. Con un giudizio netto: il problema sono le ricariche lente in AC, che rappresentano l’80% dei 180.000 punti di ricarica presenti nel Paese.

Un’inchiesta sulla situazione francese: “Il problema sono le colonnine in AC, vecchie e spesso troppo costose…”

“Tariffe incomprensibili, o addirittura più costose di quelle delle ricariche ultraveloci in autostrada, problemi di affidabilità o di manutenzione… Queste colonnine di prossimità sono un anello essenziale per l’elettrificazione del parco auto francese. L’anello debole, in alcuni casi. Personalmente tendo a scappare da loro, preferendo i terminali veloci”, scrive Raphaelle. Spesso si tratta di colonnine installate nella prima fase dell’elettrificazione. E la loro resa, secondo la collega francese, è oggi molto discutibile: “Questi vecchi terminali, in città come in campagna, sono un calvario. Quando non sono occupate dagli insetti, per mancanza di uso regolare, rapiscono il cavo T2 del conducente spericolato che ha osato tentare la fortuna. E per il pagamento, spesso è obbligatoria una carta RFID, punto. A livello di esperienza utente, tocchiamo il fondo. Abbastanza per disgustare chiunque dell’elettrico”. E dalle vostre parti e nei vostri viaggi com’è statala situazione? Fatecelo sapere, preferibilmente con qualche immagine: la mail è info@vaielettrico.it