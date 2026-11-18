Un anno di attesa per la ID.Polo? Siamo impazziti? Un lettore critica i ritardi di consegna di cui si parla per la nuova Volkswagen elettrica. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Un anno di attesa? Per la Model Y bastano due mesi…
“Resto basito nel leggere che la nuova Volkswagen elettrica, la ID.Polo, ha tempi di consegna che possono superare l’anno. Com’é possibile che marchi che hanno fatto la storia dell’automobile non siano in grado di far fronte agli ordini? Tra l’altro questo avviene mentre la Volkswagen stessa riempie le pagine dei giornali per il progetto di chiudere fabbriche e licenziare manodopera per le vendite molto al di sotto delle attese. Da marchi con questa storia ti aspetteresti la flessibilità per potere aumentare tempestivamente la produzione laddove si presentano le opportunità. Per curiosità sono andato a verificare i tempi di consegna delle Tesla, marca che avrà vent’anni di vita. Sul sito ufficiale si parla di gennaio-febbraio per la Model Y e di primo trimestre 2027 per la Model 3. Quindi da 2 a 4-5 mesi al massimo. Poi ci si stupisce che i marchi tedeschi sono in crisi. Saluti”. Valerio Santoni
Successo oltre le attese e tempi lunghi di consegna
Risposta. Il paragone della ID.Polo con la Tesla Model Y è improprio. Il primo è un modello che sta affrontando la cosiddetta “salita produttiva”, che è sempre graduale. Il secondo è un prodotto già in commercio da diversi anni, con catene di montaggio a regime super-collaudate. Ciò detto, è vero che sui media tedeschi circolano report allarmanti sui tempi di consegna della ID.Polo, che ha un successo superiore alle previsioni. Il nuovo modello, come la Cupra Raval, viene prodotto a Martorell, in Spagna. Ufficialmente si parla di sette-nove mesi per la ID.Poloe per la Raval di un massimo di 25 settimane. Ma per alcune varianti e configurazioni potrebbe volerci più di un anno. E il timore è anche che le prime ad essere consegnate saranno le versioni più costose. A scapito della versione-base, la Trend, che costa 24.900 euro, con batteria da 37 kWh e motore 116 Cv. Del resto tempi lunghi si prospettano anche per la Skoda Epiq, la sorellina di ID.Polo e Raval, prodotta in altro stabilimento. Il sito tedesco Edison parla di un tempo che va da un minimo di 5 fino a 17 mesi, a seconda delle versioni.