Risposta.

Il paragone della ID.Polo con la Tesla Model Y è improprio. Il primo è un modello che sta affrontando la cosiddetta, che è sempre graduale. Il secondo è un prodotto già in commercio da diversi anni, con catene di montaggio a regime super-collaudate. Ciò detto, è vero che sui media tedeschi circolano report allarmanti sui tempi di consegna della ID.Polo, che ha unIl nuovo modello, come la, viene prodotto a, in Spagna. Ufficialmente si parla diper la ID.Poloe per la Raval di un massimo diMa per alcune varianti e configurazioni potrebbe volerci più di un anno. E il timore è anche che le prime ad essere consegnate saranno le versioni più costose. A scapito della versione-base, la Trend, che costa, con batteria dae motoreDel resto tempi lunghi si prospettano anche per lala sorellina di ID.Polo e Raval, prodotta in altro stabilimento. Il sito tedesco Edison parla di un tempo che va da un minimo difino ai, a seconda delle versioni.