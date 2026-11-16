Un adesivo spiega-ricarica sulle colonnine in Autobrennero. Le segnala un esperto di mobilità elettrica come Gianfranco Pizzuto. Lodando quello che considera un altro piccolo, grande passo per rendere i viaggi più semplici. Anche per chi arriva dall’estero.

Un primo passo fu poter ricaricare con bancomat o carta

Pizzuto ha affidato il suo racconto a LinkedIn, partendo da una foto scatta al Passo del Brennero 8 anni fa. “Eravamo agli albori della mobilità elettrica in Italia, e quella era l’unica colonnina in DC (solamente 50 kW di potenza!). Ne abbiamo fatto di strada, sembra un secolo fa. Se oggi la situazione è cambiata radicalmente è anche per merito dell’Ing. Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero. Grazie al suo importante contributo per la realizzazione di una rete di ricarica HPC lungo la A22 che considero un esempio per tutta Europa. E non soltanto per la qualità delle infrastrutture o per i prezzi onesti della ricarica. Ma per una cosa apparentemente banalissima: la possibilità di ricaricare pagando semplicemente con Bancomat o carta di credito. Esattamente come dovrebbe funzionare ovunque!”.

E ora un adesivo spiega-ricarica pr rendere tutto più facile

Ma non finisce qui, racconta Pizzuto: “Qualche tempo fa, durante una sosta di ricarica al Brennero, ho incontrato due turiste tedesche convinte che per utilizzare le colonnine fosse necessaria una tessera particolare o un abbonamento. Ho spiegato che bastava la normale tessera bancomat, mostrando come funzionava. La tecnologia c’era. Il servizio funzionava. Mancava soltanto una comunicazione sufficientemente chiara e immediata. Prima di ripartire ho scattato un selfie con le due signore e l’ho inviato all’Ing. Costa, raccontandogli l’accaduto . E suggerendo di rendere più evidenti le modalità di pagamento. Risposta immediata: avrebbe provveduto. Oggi mi sono fermato nuovamente a ricaricare sulla A22. E cosa trovo sul terminale POS? Un adesivo con istruzioni chiare, in italiano e inglese, che spiega esattamente come pagare e avviare la ricarica. Un piccolo intervento? Certo. Ma per me qualcosa di molto più importante. Significa che esistono dirigenti capaci di ascoltare, comprendere un problema e risolverlo”.



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