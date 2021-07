Un ACI degli automobilisti elettrici, questo serve

Un ACI degli automobilisti elettrici. Quello che esiste ha fatto una precisa scelta di campo a favore delle auto tradizionali, con prese di posizioni discutibili.

Un ACI degli automobilisti elettrici, quello che c’è…

Da ultimo ha fatto rumore l’intervista rilasciata dal presidente dell’Automobil Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, a Libero. Lo spunto era dato dalle scadenze dettate dalla UE per il progressivo passaggio alle emissioni zero, il 2030 e il 2035. Il ragionamento del n.1 dell’ACI è stato riassunto in un titolo eloquente: “L’auto verde inquina come le altre“. Ovvero: non c’è nessun bisogno dell’elettrico, basta passare tutti a modelli Euro 5 e 6 e il gioco è fatto. Il pianeta è salvo e l’industria dell’auto pure. Ora, si può discutere sulla tempistica tracciata da Bruxelles e sicuramente lo si farà a lungo. Ma continuare a dire che le auto elettriche inquinano come le altre è un falso imperdonabile che avvelena tutto il dibattito. Per di più facendolo su un quotidiano apertamente negazionista come Libero.

Un ACI degli automobilisti elettrici, contro le bugie

“Per valutare il potenziale inquinante di un veicolo non bisogna limitarsi a calcolare le sue emissioni quando circola”, sostiene il n.1 dell’ACI. “Va fatta una comparazione totale, dalla costruzione alla rottamazione. L’auto verde è più inquinante in fase di produzione e soprattutto di smaltimento, a causa delle batterie, le quali peraltro possono diventare mortali in caso di incidente. Se qualcuno ci mette le mani può restare fulminato per un cortocircuito. Serve molta accortezza”. Un signore che fa il presidente dell’Automobile Club d’Italia dovrebbe sapere che comunque l’auto elettrica nell’intero ciclo di vita ha un bilancio ecologico migliore. Lo hanno confermato decine di studi indipendenti, lo ha confermato la stessa UE con i report dell’AEA, l’Agenzia per l’Ambiente. Quanto al riferimento velenosissimo sulla possibilità di restare fulminati, a smentire Sticchi Damiani hanno provveduto più volte i Vigili del Fuoco, negando l’esistenza di criticità particolari.

Pensa ancora che l’elettricità venga da carbone e petrolio

Ma non finisce qui: “Anche l’energia elettrica ha una produzione poco sostenibile“, continua il nostro, “almeno fino a quando non riusciremo a ricavarla totalmente da fonti rinnovabili. La gente dimentica che oggi la otteniamo anche da carbone, gas e petrolio. E per produrre più energia elettrica, stressiamo le centrali. In sostanza questa rivoluzione verde delle quattro ruote per ora si traduce soprattutto in uno spostamento delle fonti di inquinamento”. Anche qui spiace deludere il presidente, ma la produzione da rinnovabili sta aumentando anno dopo anno in tutta Europa e in tutto il mondo. E l’Italia ha la fortuna di essere uno dei Paesi più virtuosi, ma questo nessuno lo ha mai detto a Sticchi Damiani. Che forse ha in mente la Polonia, l’ultimo Paese europeo rimasto ancorato a una pressoché totale dipendenza dal carbone.

L’ACI non se ne occupa? Lo farà qualcun altro…

Qualcuno dovrebbe spiegare al presidente che è in corso una rivoluzione epocale nell’industria dell’auto. Dei cui destini, cosa che colpisce, sono più preoccupati all’ACI di quanto lo siano ai vertici di grandi Case auto come la Volkswagen o la Renault. Lo voglia o no, l’elettrico sta uscendo dalla nicchia di mercato del decennio scorso e diventa un fenomeno di massa. Lo è già nei Paesi del Nord Europa, lo sarà presto anche in Italia. Nostro parere è che questi automobilisti, che scelgono auto a batterie e se ne dicono anche molto soddisfatti, avrebbero diritto di avere qualcuno che li tuteli. Una cosa del genere esiste già per le imprese del settore, e funziona anche bene: si chiama Motus-e. Servirebbe un “sindacato” anche per gli utilizzatori di EV, per fare proposte e chiedere per esempio misure che facilitino il processo di ricarica. All’ACI tutto questo non sembra interessare. Poco male. Se ne occuperà qualcun altro. Non per andare contro qualcuno, ma per accompagnare un processo che, lo so voglia o no, è inarrestabile.