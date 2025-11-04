Un accento sul cognome mi nega l’incentivo a cui ho diritto

Un accento sul cognome mi mega l’incentivo a cui ho diritto. Tra i tanti casi di automobilisti tagliati fuori, c’è anche questo di cui è vittima una lettrice romagnola, con reclamo formale al ministero. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Un accento sul cognome e niente voucher, rottamando una Euro 2…
“L’unica incongruenza nella mia richiesta è la mancanza dell’accento sulla ‘i’ nel libretto di circolazione”
In questo modo “mi negano un beneficio a cui avevo diritto”
Se non fossi l’unica intestataria, come avrei potuto ricevere nel corso degli anni verbali di infrazione stradale, ricevute bolli auto pagati, revisioni eseguite e polizza assicurativa tutto intestato alla sottoscritta? Per non parlare dei controlli stradali eseguiti occasionalmente dalle forze dell’ordine. Sottolineo che questa situazione rappresenta una forma di discriminazione nell’accesso a un beneficio che dovrebbe essere riconosciuto correttamente. Sono riuscita ad accedere alla piattaforma e a completare con successo le prime fasi della procedura. Ma sono stata ingiustamente bloccata dal sistema a causa di un errore facilmente correggibile e non dipendente dalla mia volontà. Ma dal Vostro sistema di reperimento e/o gestione delle informazioni dei cittadini. Inoltre, sia il ticket aperto presso la concessionaria sia le comunicazioni inviate sono rimaste senza risposta, aggravando ulteriormente la mia posizione. Chiedo un intervento urgente per risolvere questa situazione e permettermi di accedere ai fondi a cui ho diritto“. Mariangela Samorì, Forlì
Risposta. Che dire? Solo che se questa dell’accento sul cognome è la ragione, siamo davanti a un caso di ingiusta esclusione di un beneficio a cui Mariangela aveva diritto. Per un cavillo burocratico a cui in un Paese civile si dovrebbe porre rimedio. Al momento, però, il Ministero non sembra rispondere ad alcuna sollecitazione. Limitandosi a far sapere che “Tutte le risorse risultano al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno immediatamente riattivati sulla piattaforma. Ti invitiamo a verificare periodicamente la disponibilità”. Sui problemi che ci sono stati, con la riapertura della piattaforma per alcuni aggiustamenti, silenzio assoluto.
- Che cosa succede con il voucher in concessionaria… Guarda il VIDEO