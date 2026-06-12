











In Umbria si ripete – con toni diversi ma con la stessa dinamica vista in Sardegna – lo scontro istituzionale sulle aree idonee per le rinnovabili. C’è il caso Fiorello: dopo le sue battute e critiche, la giunta regionale è intervenuta sul progetto di un parco eolico (leggi qui). Il punto politicamente rilevante, però, è un altro: il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale sulle aree idonee, in particolare la parte che definisce le aree non idonee (art. 88, commi 1 e 2). Cosa significa? Secondo il Governo, una Regione può ampliare le aree idonee, ma non può stabilire quali siano quelle non idonee. Da qui lo scontro che ora si sposta davanti ai giudici. E il caso interessa tutte le Regioni che hanno individuato le aree non idonee. Un ginepraio che crea incertezza e blocca gli investimenti.

Il Governo Meloni: «Rispettare leggi nazionali ed europee»

La posizione del Governo è netta: alcune disposizioni della legge regionale umbra risultano in contrasto con la normativa italiana ed europea sulla produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia. Secondo l’Esecutivo, la Regione viola gli articoli 97 (imparzialità dell’azione amministrativa) e 117, terzo comma (riparto delle competenze legislative), della Costituzione.

Il nodo è questo: l’Umbria – e ancor più la Sardegna, che ha dichiarato non idoneo il 99% del territorio – ha individuato aree non idonee all’installazione di impianti rinnovabili. Ma questo potere, secondo il Governo, non è riconosciuto dalla legislazione nazionale. Le Regioni possono ampliare le aree idonee, non definire quelle non idonee.

In sostanza, non è possibile stabilire in anticipo se un’area sia idonea o meno: serve una valutazione caso per caso, impianto per impianto.

Un esempio concreto: vicino a un sito archeologico è giusto prevedere una fascia di rispetto, ma non si può escludere a priori l’intera zona dalle rinnovabili. Sul singolo progetto ci sarà poi una valutazione, che potrà essere positiva o negativa.

Attenzione: questo non significa che tutte le aree siano automaticamente idonee. Significa che deve esserci una valutazione tecnica puntuale, progetto per progetto.

Con il Dl Agricoltura, sulla quasi totalità del suolo agricolo – con eccezioni molto limitate – non è più possibile installare pannelli a terra. L’unica forma ammessa è l’agrivoltaico, un sistema regolato in modo stringente: deve essere garantita la continuità delle coltivazioni e la reale coesistenza tra attività agricola e produzione energetica.

A questi vincoli si aggiungono quelli legati ai siti UNESCO, ai vincoli culturali e ai vincoli paesaggistico‑naturalistici. Ma non possono essere interpretati in modo estensivo, come ha fatto la Regione Sardegna, che ha dichiarato idoneo solo l’1% del territorio.

L”opposizione dell’Umbria, Toscana e Sardegna

Giorgia Meloni, rispondendo in Parlamento alle critiche del centrosinistra, ha fatto nomi e cognomi: «Sono altri che non hanno fatto nulla per le rinnovabili, non noi. Una cosa sono le posizioni che si sostengono in Parlamento e una cosa è quello che poi accade quando gli impianti vanno fatti e c’è qualcuno sul territorio che deve dare l’autorizzazione. Tra i presidenti di Regione che più si oppongono c’è la Sardegna e la Toscana». Una linea di frattura evidente.

Molto dura anche la reazione dell’Umbria al ricorso del Governo. Alla vigilia dell’incontro con Jeremy Rifkin – figura di riferimento del mondo ambientalista – insieme a Verdi, Sinistra Italiana, Legambiente, Greenpeace e WWF, l’assessore all’Ambiente Thomas De Luca difende la scelta delle aree non idonee. Accusa l’Esecutivo di voler «scardinare la pianificazione territoriale verso una totale assenza di regole per permettere che dell’Umbria venga fatta carne da macello».

Qual è la logica regionale? «Non significa porre divieti assoluti a priori, come abbiamo specificato nel comma 1‑bis dell’articolo 88», spiega De Luca. «Significa esercitare il diritto‑dovere di pianificazione per evitare che le aziende perdano tempo e denaro investendo in contesti ad alto rischio di diniego». Ad alto rischio, sì, ma non necessariamente privi di opportunità.

La direzione? Autoconsumo e comunità energetiche…

Il passaggio chiave per comprendere la scelta politica dell’Umbria è questo: «La nostra visione resta quella di una transizione democratica e governata dai territori, che incentivi le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’autoconsumo per famiglie e imprese, e che preveda anche impianti industriali ma non in aree non idonee». Segue la stoccata al Governo: «Non permetteremo che la retorica della destra sulla difesa della Patria si traduca, alla prova dei fatti, nella cessione pezzo per pezzo del nostro territorio a logiche esclusivamente di profitto».

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Ma qui si apre il nodo teorico e pratico. Riprendendo il sociologo Ignacy Sachs, uno dei principali studiosi dello sviluppo sostenibile, la transizione non può poggiare solo sulle dimensioni sociale, geografica, culturale e ambientale: deve includere anche quella economica. Per realizzare davvero la decarbonizzazione – e nel rispetto del paesaggio, dato che le rinnovabili non producono inquinamento – servono anche impianti industriali. In caso contrario, si spalanca la strada a soluzioni alternative molto più controverse: dal ritorno del nucleare all’assurdo della metanizzazione in Sardegna.

Sul fronte dell’autoconsumo, l’Umbria è passata dalle parole ai fatti con due bandi per un totale di 25 milioni di euro. Due misure pensate «per accompagnare in modo integrato le imprese umbre in un percorso strutturato di autonomia e risparmio energetico, in un contesto geopolitico in cui la volatilità dei mercati energetici e le tensioni sulle forniture rendono la transizione verso le rinnovabili non solo una scelta ambientale, ma una necessità strategica». Una strategia condivisibile, ma che – per produrre risultati concreti – richiede comunque anche qualche impianto industriale.