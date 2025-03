Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ultraviolette ha presentato due nuovi veicoli elettrici: lo scooter Tesseract (comparabile a un 125 cc termico) e la moto da enduro Shockwave.

Ultraviolette, brand indiano che conosciamo per le moto elettriche dalle linee supersportive, in pochi giorni ha svelato due nuovi modelli: uno scooter e una moto da enduro. Si chiamano Tesseract e Shockwave, entrambi hanno una scheda tecnica di tutto rispetto e prezzi sorprendenti.

Ultraviolette Tesseract

Lo scooter Tesseract ha un design che si ispira agli elicotteri da combattimento, con linee affilate e spigolose che ricordano le superfici stealth degli veicoli militari. La carrozzeria presenta angoli netti e un’estetica aggressiva, enfatizzata da colorazioni come Desert, Stealth Black e Sonic Pink. Chi volesse invece fermarsi agli ambiti più civili può probabilmente trovare qualche somiglianza con il BMW C 400.

Il Tesseract è uno scooter elettrico con un motore da 20,1 cavalli, capace di accelerare da 0 a 60 km/h in 2,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 125 km/h. La batteria è disponibile in tre tagli: 3,5 kWh, 5 kWh e 6 kWh, offrendo un’autonomia dichiarata che arriva fino a 261 km con una singola carica. Ultimo dato, il più sorprendente: il prezzo iniziale è inferiore a 1.400 dollari (per i primi 10.000 acquirenti).

Oltre a un discreto vano sotto sella da 34 litri, il Tesseract è dotato di tanta tecnologia: touchscreen da 7 pollici, navigazione, radar anteriore e posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco, prevenzione delle collisioni, assistenza al cambio di corsia e dashcam integrata. restiamo in attesa di conoscere se e quando lo vedremo in Italia.

Ultraviolette Shockwave

Ultraviolette ha svelato anche una moto da enduro, la Shockwave. Mezzo che punta sulla leggerezza e il divertimento, ma che ha comunque numeri interessanti: una coppia di 505 Nm e una potenza di 14,5 cavalli. Accelera da 0 a 60 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 120 km/h. La batteria da 4 kWh dovrebbe consentire un’autonomia di circa 165 km. Il prezzo è fissato a 2.000 dollari.



La moto è equipaggiata con fari a LED, display TFT, ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, forcella da 37 mm, ha quattro modalità di controllo della trazione, ABS a doppio canale e sei livelli di frenata rigenerativa. Ha un peso di 120 kg e connettività Bluetooth. Il tempo di ricarica dal 20% all’80% è di 30 minuti.



