Ultraviolette rende pubblici i dati della sua superbike elettrica, la F99. Un concentrato di tecnologia e prestazioni che in India è senza precedenti.

L’abbiamo vista al debutto proprio a Milano, in occasione della scorsa EICMA. La F99 di Ultraviolette è stata una delle moto più discusse e ammirate. Infatti quando pensiamo all’India ci viene in mente Royal Enfield e non ci si immagina una livello tecnologico raggiunto da Ultraviolette. Nei giorni scorsi si è parlato molto dei dati tecnici della F99, soprattutto in termini di prestazioni. I numeri infatti sono di tutto rispetto: una velocità massima di 265 km/h, un motore che eroga 120 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Alcune elettriche fanno meglio, ma sono pochissime e questo comunque per il settore delle due ruote indiano è un incredibile traguardo. Basta pensare che la Ultraviolette F99 ha una potenza doppia rispetto a qualunque moto mai prodotta in India.

Insomma, la superbike elettrica è un orgoglio nazionale e un veicolo che piace molto anche all’estero. D’altra parte le linee che sembrano rubate ai caccia dell’aviazione sono ben studiate e sarà interessante salire in sella e capire come si comporta sull’asfalto. Con un peso di soli 178 e ruote ovviamente da 17 pollici potrebbe dare grandi soddisfazioni anche alla guida.

Alcuni dettagli di produzione sono ancora “segreti”, ma Ultraviolette ha dichiarato di voler battere entro tre mesi alcuni record tra cui: moto indiana più veloce e miglior tempo sul quarto di miglio. Per quanto riguarda la produzione, le prime Ultraviolette F99 potrebbero già essere consegnate entro fine anno.

Fonte: e-vehicleinfo.com