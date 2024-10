Ultraviolette F77, arriva in Europa a 9.990 €

Ultraviolette ha ottenuto la certificazione globale di conformità per la F77 MACH 2, questo apre al brand indiano il mercato europeo. Quando le vedremo in strada?

Ultraviolette ha comunicato di aver ottenuto la certificazione globale in conformità con il regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) per la F77 MACH 2. La moto indiana è classificata internazionalmente come veicolo L3e e potrà circolare su strada in 40 paesi in tutto il mondo, compresi quelli dell’Unione Europea.

Una certificazione importante a livello commerciale, ma anche nel percepito della qualità, visto che sancisce come la F77 MACH 2 soddisfi gli standard globali di qualità, sicurezza e prestazioni.

Il brand indiano ha già iniziato a spedire moto in Germania e in Turchia e dopo la presentazione ad EICMA allargherà il mercato ad altri paesi occidentali.

Come è fatta la Ultraviolette F77?

Il design è davvero futuristico e piuttosto “cattivo”. Le linee non badano all’eleganza ma piuttosto a un forte impatto e trasmettono sportività e potenza. Di potenza effettivamente ce n’è abbastanza. Il motore nella versione Recon è da 30 kW eroga una coppia di 100 Nm e arriva a una velocità massima di 155 km/h. L’accelerazione è notevole con un 0-100 km/h in 2,8 secondi. L’autonomia dichiarata varia dai 323 km della mappatura più parsimoniosa ai 186 km di quella più sportiva. Il numero più impressionante però è il prezzo. Arriverà in Europa a 9.990 euro.

Narayan Subramaniam, CEO e Co-fondatore di Ultraviolette, ha dichiarato: “Ottenere questa certificazione internazionale è un momento molto importante per noi, poiché ci apre le porte a un pubblico molto più ampio. Questa certificazione non è solo un traguardo normativo, ma una riflessione del nostro impegno incessante verso standard di classe mondiale nel design orientato alle prestazioni. Siamo entusiasti di presentare questa moto rivoluzionaria ai mercati europei, che apprezzeranno la competenza di Ultraviolette in tecnologia all’avanguardia, ingegneria e design.”

Niraj Rajmohan, CTO e Co-fondatore di Ultraviolette, ha aggiunto: “La nostra visione è stata quella di creare moto competitive a livello globale, immerse nella tecnologia. Questa certificazione globale sottolinea il nostro impegno a produrre veicoli elettrici ad alte prestazioni, progettati in India ma destinati a mercati globali. Con l’espansione in Europa, crediamo che la F77 MACH 2 ridefinirà il futuro della mobilità elettrica a livello globale.”

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-