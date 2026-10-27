La crossover elettrica X-47 passa alla piattaforma a 100 volt, con un nuovo motore da 30 kW e accumulatori fino a 11 kWh. La novità più interessante per chi viaggia è la ricarica in continua fino a 12 kW.

La Ultraviolette X-47 cambia sotto la carrozzeria e diventa Venom. Presentato in India, l’aggiornamento della crossover introduce una nuova architettura elettrica, batterie più capienti e un motore rivisto. Arriva anche la ricarica rapida in corrente continua fino a 12 kW, una delle modifiche più attese su una moto che vuole accompagnare il proprietario anche fuori città.

Il marchio indiano, di cui abbiamo già raccontato la sportiva F77, mantiene l’impostazione della X-47: posizione di guida eretta, cupolino e sella su due livelli. Il lavoro si concentra sulla piattaforma VX-100 a 100 volt, destinata a equipaggiare anche altri modelli della casa.

Batterie più grandi, fino a 11 kWh

La batteria d’ingresso passa da 7,1 a 7,5 kWh, quella delle versioni Recon da 10,3 a 11 kWh. Le autonomie dichiarate della Venom sono rispettivamente di 227 e 343 km. Sono dati del ciclo indiano IDC, quindi notoriamente generosi, ma comunque interessanti.

L’aumento della capacità si accompagna a una revisione del raffreddamento e della costruzione del pacco. Ultraviolette dichiara una maggiore densità energetica e una riduzione del peso della batteria. Tra le protezioni compare un pirofusibile, che interrompe il circuito quando viene rilevato un guasto critico, affiancando il sistema di gestione elettronica e i fusibili delle celle.

Nuovo motore e prestazioni disponibili più a lungo

Il motore Lightfury eroga 30 kW di picco, circa 41 CV con 155 km/h di velocità massima, 2,7 secondi per raggiungere i 60 km/h e 5,9 secondi nello zero-cento.

Nell’uso è interessante la possibilità di mantenere la modalità più sportiva, Ballistic, fino al 10% di carica residua. La frenata rigenerativa diventa inoltre disponibile già con la batteria quasi piena: due modifiche che dovrebbero rendere più uniforme il comportamento della moto durante il tragitto.

La ricarica rapida può allungare il giro

Il supporto alla DC fino a 12 kW è il cambiamento più importante per chi vuol fare un po’ di curve. Una batteria più grande permette di partire con più energia; recuperarla durante una sosta consente di proseguire senza attendere ore.

Al momento, però, manca un quadro completo dei tempi e della curva di ricarica. Per valutare il vantaggio servirà sapere quanto a lungo la Venom mantiene la potenza annunciata e quali impianti potrà utilizzare nella configurazione europea. La gamma distingue inoltre le versioni “+”, dotate di caricatore di bordo, da quelle con caricatore portatile.

Il radar resta, cresce lo schermo

Il radar posteriore, già presente sulla precedente X-47, è disponibile sulle Recon. Segnala veicoli nell’angolo cieco, avvicinamenti e rischi durante i cambi di corsia. La Venom adotta poi un nuovo touchscreen da 7 pollici; cruise control, navigazione e dotazione di telecamere variano secondo l’allestimento.

Per vedere la moto in Europa l’appuntamento annunciato è il 3 novembre a EICMA.