Ultime sulla 500e: quanto vende, come la fanno. Nonostante sia un po’ una Cenerentola nella scuderia Stellantis, la piccola Fiat si difende bene.

Ultime sulla 500e: vende più in Germania che da noi

Ormai il primo mercato per l’unica elettrica italiana è la Germania. Un mercato difficile, dato che i tedeschi non amano le citycar e, soprattutto, la Fiat ha una rete di vendita che non è paragonabile a quella degli altri costruttori generalisti. Eppure, nonostante un prezzo non certoo popolare, il Cinquino a batterie è a ridosso della top ten, con 1.324 auto vendute anche in novembre. Tra le utilitarie è seconda solo all’auto di casa, la Volkswagen e-Up, e nettamente davanti alla Renault Twingo Z.E.. Segue l’Italia, ovviamente, con 946 immatricolazioni e il traguardo delle 10 mila auto vendute in un anno già raggiunto (erano 9.866 a fine novembre). E poi c’è la Francia, a quota 807, con vendite concentrate a Parigi, città nella quale la 500 in qualsiasi versione è da sempre considerata molto chic. In tutto in Europa a fine anno dovremmo essere a quota 35 mila: meno di quanto programmato, ma se solo Stellantis ci credesse di più…

Ultime sulla 500e: robot sempre più intelligenti

A Mirafiori, intanto, si continua ad affinare il processo produttivo, sempre più robotizzato. L’ultima soluzione è MI.RA/Dexter di Comau, per ridurre o addirittura eliminare i costi dedicati alla programmazione dei robot. Semplificando la creazione dei programmi necessari per l’interazione con i bracci robotici e permettendo di programmare qualsiasi tecnologia in modo immediato. MI.RA/Dexter è stato impiegato per programmare una complessa cella robotica destinata al controllo della qualità della 500 Elettrica. La Fiat ha incaricato Comau di automatizzare il processo di verifica e controllo del sistema di infotainment. Si tratta di procedure solitamente lunghe, ripetitive e svolte manualmente, con costi elevati e possibile margine di errore. MI.RA Dexter è un potente software basato su algoritmi di intelligenza artificiale, che facilita la comunicazione uomo-macchina, ottimizzando l’operatività industriale.

Come funziona l’ultimo sistema di Comau

MI.RA/Dexter è un metalinguaggio che consente di programmare più facilmente un sistema robotico utilizzando comandi semplici e intuitivi. Come guardare un oggetto, toccare un particolare punto dello spazio, ascoltare operazioni di riconoscimento vocale e riprodurre ed eseguire azioni complesse. La soluzione, un robot NJ-220 in versione Safe, abbinato ad un Racer-5 COBOT montato sul polso, permette di aumentare efficienza, tracciabilità e ripetibilità della procedura. Inoltre, assistendo l’operatore durante l’esecuzione di ogni compito assegnato, il sistema collaborativo contribuisce ad assicurare la conformità al processo di validazione. La soluzione comprende l’utilizzo di dispositivi dotati di sensibilità “quasi umana”. Come un sistema di visione per la convalida delle app di infotainment, microfono e altoparlante per il riconoscimento dei comandi vocali. Oltre ad una pinza per le operazioni di contatto più delicate. Qui altre info.