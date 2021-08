Ultimatum dell’Onu: “La catastrofe del clima è alle porte, fermatevi!”

Dopo l’ultimatum dell’Onu ai Grandi del Pianeta sul clima (“Immediato stop alle emissioni di CO2 o sarà catastrofe climatica”) nessuno potrà più dire: “Non lo sapevo”.

Finalmente stavolta l’urlo del Palazzo di Vetro è finito in prima pagina su tutti i giornali del mondo e ignorarlo sarà impossibile. Chi ancora ci proverà, potrà solo essere in malafede. E come tale sarà trattato da Vaielettrico, per quel che conta. Ciò significa che non perderemo più tempo a controbattere, dimostrare, argomentare con dati e autorevoli pareri. Al primo squallido luogo comune, tipo “gretini”, verrà cancellato da queste pagine.

Venendo al nostro orticello, quello dei trasporti e della mobilità, speriamo vivamente di non leggere più appassionati interventi degli irriducibili del motore a scoppio. A sua difesa, essi invocano un presunto minor costo chilometrico, il piacere di guida, il gusto del rombo, il grande hatout di percorrenze da 700 chilometri e più senza necessità di una sosta.

Per lo più si tratta di sbruffonate. Ma anche se alcuni di questi vantaggi avessero un fondamento, e riconosciamo che alcune ce l’hanno, deve essere chiaro che bruciare petrolio o gas non è più un’opzione. Da oggi il motore termico non può più essere un’alternativa. Diamo dunque una data di scadenza ai vecchi e gloriosi pistoni, consentiamo all’industria di convertirsi e a tutti noi di metabolizzare il lutto e cambiare abitudini. Ma lasciamo perdere i rimpianti, che non servono a nulla: rimbocchiamoci le maniche per costruire il nuostro futuro sostenibile.

Non si parli più di se, ma solo di come.

Onu e clima: cosa dice la scienza

Tutti i media del mondo hanno dato ampio risalto alle drammatiche conclusioni del Rapporto 2021 dell’IPCC (International Panel on Climate Change, organismo intergoverantivo dell’Onu che monitora il clima del Pianeta).

Tuttavia per chi avesse ascoltato distrattamente i resoconti televisivi o letto sommariamente gli articoli dei giornali, ecco una sintesi dei contenuti.

Onu e clima: il responsabile è l’uomo

Tutti i più importanti indicatori delle componenti del sistema climatico (atmosfera, oceani, ghiacci), scrive l’IPCC, stanno cambiando ad una velocità mai osservata negli ultimi secoli e millenni. Mai così veloce l’innalzamento del livello del mare; mai così elevata la concentrazione dei principali gas serra e nel corso degli ultimi 50 anni la temperatura del nostro Pianeta è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2.000 anni. E’ ormai è accertato che la causa è dell’uomo. E’ antropogenica, come si dice in termini scientifici. Le concentrazioni di gas serra in atmosfera, principalmente CO2 e metano, hanno raggiunto livelli mai riscontrati negli ultimi 800mila anni.

Onu e clima: temperatura a +1,09 gradi

La temperatura media globale del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di 1,09 °C superiore a quella del periodo 1850-1900, con un riscaldamento più accentuato sulle terre emerse rispetto all’oceano.

L’estensione dei ghiacci dell’Artico ha raggiunto oggi il suo minimo rispetto agli ultimi mille anni. Quella degli altri ghiacciaio terrestri è al minimo degli ultimi 2.000 anni.

Onu e clima: meno ghiacci sale il mare

E la frequenza e intensità di eventi estremi sono cresciute rapidamente negli ultimi decenni in ogni regione del globo.

Lo scioglimento dei ghiacci ha causato un aumento del livello medio del mare fra il 1901 e il 2020 di 20 cm, con una crescita media di 1,35 mm/anno dal 1901 al 1990 e una crescita accelerata di 3,7 mm/anno fra il 2006 e il 2018. E l’acidificazione delle acque dei mari sta procedendo a una velocità mai vista in precedenza, almeno negli ultimi 26.000 anni.

Le emissioni antropiche dei principali gas serra sono ulteriormente cresciute, raggiungendo nel 2019 concentrazioni di 410 parti per milione (ppm) per la CO2 e 1866 parti per miliardo (ppb) per il metano. La concentrazione dei principali gas serra è oggi la più elevata degli ultimi 800.000 anni.

Onu e clima: roghi, siccità e tempeste

Alcune conseguenze dei cambiamenti climatici in atto sono irreversibili su scale temporali dell’ordine di centinaia di anni. In particolare il ghiaccio marino artico continuerà a sciogliersi e il livello del mare continuerà a salire nel corso del 21esimo secolo.

La temperatura superficiale globale del Pianeta intorno al 2050 sarà superiore a quella attuale in tutti gli scenari di emissione considerati. I livelli di riscaldamento globale di 1,5-2 °C al di sopra dei livelli pre-industriali saranno superati entro la fine del XXI secolo in tutti gli scenari di emissioni.

Onu e clima: catastrofe irreversibile?

A meno che le emissioni non siano nulle per tutta la seconda metà del secolo. In sostanza la data ultima per la decarbonizzazione totale è il 2050, come già stabilito dei Piani dell’Unione europea.

Ogni mezzo grado di riscaldamento globale provoca aumenti statisticamente significativi nella frequenza e nella durata di estremi di temperatura, ovvero ondate di calore, siccità, precipitazione intense. Quello che stiamo vedendo in tutto il bacino mediterraneo proprio in questi giorni, insomma, diventerà presto la norma.

Onu e clima: la lezione del Covid 19

La pandemia da Covid-19 ha permesso di condurre un esperimento altrimenti impensabile. La riduzione in tempi brevissimi delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas serra dovuta ai lockdown estesi praticamente in tutto il mondo ha ridotto le emissioni globali del 7%, una dato enorme mai sperimentato nei decenni passati. Ciò ha prodotto un tangibile miglioramento della qualità dell’aria, ma nessun effetto di diminuzione sulla concentrazione di CO2 in atmosfera e, conseguentemente, sulla temperatura del pianeta.

Questo, secondo l’oganismo dell’Onu, conferma che per contrastare il riscaldamento del clima sono necessarie riduzioni delle emissioni molto maggiori e mantenute nel tempo fino a una totale decarbonizzazione.

