Ultimatum bis a Silk-Faw: sì o no entro il 25 luglio

Il futuro di Silk-Faw si deciderà il 25 luglio. L’ultimatum alla joint venture sino-americana delle hypercar elettrificate è arrivato dalla Regione Emilia-Romagna dopo un colloquio telefonico fra l’Assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e il board di Silk EV guidato dal CEO Jonathan Krane. A quanto pare gli americani si sarebbero limitati a rinnovare le promesse. Ma un brutto segnale viene dal web, dove ora risulta irraggiungibile perfino il sito ufficiale della Silk-Faw.

Colla a Krane: “Solo parole, voglio i fatti”

Il 25 prossimo i responsabili del maxi progetto industriale di Gavassa (Reggio Emilia) si dovranno presentare in Regione, questa volta con i capitali necessari per acquistare l’area e avviare i lavori. «Vengono a dire quello che hanno comunicato a me. Se invece non ci saranno novità, per quanto ci riguarda il progetto è sospeso”, ha detto Colla dopo la lunga telefonata, alla presenza del vicesindaco di Reggio Emilia Alex Pratissoli e del console cinese di Milano, in rappresentanza del Governo di Pechino. Come avevamo anticipato, infatti, è la parte americana a non aver onorato i propri impegni, mentre dal lato cinese, la Faw si interroga a sua volta sulle reali intenzioni del partner.

«Ormai su quel progetto – ha detto Colla all’agenzia Dire _ sono abituato a guardare i fatti, non solo le call. Quando ci sono progetti internazionali di questa portata, con fattori anche geopolitici, è meglio aspettare“.

In ballo finanziamenti e licenze ubanistiche

L’anno scorso all’annuncio dell’ambizioso progetto, la Regione Emilia-Romagna si era impegnata ad erogare un finanziamento da 4,5 milioni (leggi). E il Comune di Reggio Emilia una serie di concessioni urbanistiche “accelerate” per facilitare l’insediamento. Ma dopo l’aut aut di ieri se Silk-Faw, il 25 luglio, non onorerà gli impegni, i contributi regionali saranno ritirati. E il Comune di Reggio Emilia non chiuderà la conferenza dei servizi per l’ok definitivo al cantiere.

E il sito ufficiale scompare dal web

Frattanto il sito ufficiale di Silk-Faw è stato oscurato. E digitando l’indirizzo della società non compare più lo spettacolare rendering della futura fabbrica da 1,3 miliardi di euro e oltre mille dipendenti, nuova cattedrale della Motor Valley. Bensì la scritta: «Our services aren’t availabre right now».

Inoltre dal prestigioso staff tecnico si è ora sfilato, oltre a Roberto Fedeli e Amedeo Felisa, passati in Aston Martin, anche l’ex capo della connettività Theo Jansen approdato in Ferrari.

