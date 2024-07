Ultima piccola Smart consegnata, ma che peccato…

Ultima piccola Smart consegnata in Italia, per fine produzione: l’ha ritirata Gaia Pisani, avvocatessa milanese. Ma che peccato, servono piccole elettriche… Ultima piccola Smart consegnata, ma si vendeva ancora bene…

È la fine di una storia durata 25 anni, con protagonista un’auto che, pur essendo prodotta in Francia da un gruppo tedesco (Mercedes), ha avuto successo soprattutto in Italia. E a Roma in particolare (oltre 200.000 unità immatricolate dal 1998). Nessun altro paese è riuscito a ricreare il feeling che ha portato il marchio a conquistare oltre 650.000 clienti nel Bel Paese. Ora la Smart ha altri programmi: Mercedes è stata affiancata da un altro socio al 50%, la cinese Geely. Produce sempre macchine elettriche, ma punta sui Suv, di taglia maggiore. Ma a noi sembra un peccato: c’è un gran bisogno di piccole auto a batterie, anche come seconda macchina di tante famiglie, da usare in città. E la Smart, soprattutto nella declinazione a due posti, è sempre stata una soluzione ideale, nonostante un’autonomia limitata. E nonostante fosse ormai in fase di dismissione, ha continuato a vendere bene in Italia, piazzandosi al 4% posto tra le EV nel primo semestre 2024. Con 1.510 immatricolazioni (4,3% di quota di mercato).

Chi occuperà questo spazio? Arriveranno le cinesi?

Saranno altri produttori cinesi a colmare il vuoto lasciato dalla Smart ForTwo? O gli europei sapranno farsi valere anche in questa fascia di mercato? La Renault si appresta a mettere in produzione la nuova Twingo elettrica, ma siamo su taglie ben superiori ai 2 metri e 70 di lunghezza della piccola Smart. Chiunque si misurerà in questa sfida, farà comunque bene a riflettere su quel che ha significato la Smart, così riassunto da Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes Italia: “Qualche anno fa, il lancio dell’ultima generazione endotermica di ForTwo fu accompagnato da uno slogan che racchiude in sé una buona parte dell’essenza di Smart: tutto resta diverso. In tutti questi anni Smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità. Ed è proprio questa una delle chiavi del suo successo: ha voluto sempre guardare oltre il semplice concetto di automobile e a pensare fuori dal coro.”