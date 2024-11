L’annuncio ufficiale è arrivato mercoledì scorso, in occasione di un incontro tra Seri Industrial e le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm.

La famiglia Civitillo avrebbe anche illustrato ai segretari delle organizzazioni sindacali le linee guida del piano industriale che prevederebbe entro l’anno la produzione dei mezzi già parte dell’attuale portafoglio ordini, per un totale di 250 unità. A regime da Filumeri dovrebbero uscire 2 autobus al giorno per un totale annuo di 468 unità.

La partnership con il colosso cinese dei veicoli elettrici che ha partecipazioni anche in Daimler Buses e Volvo bus, apporterà a Menarinibus il know-how per progettare nuovi modelli a batteria, in particolare minibus e midibus da 6 e 8 metri.

Sempre in Campania Seri Industrial sta realizzando il primo grande polo italiano delle batterie al litio con la sigla Fib-FAAM nella gigafactory in costruzione di Teverola (Caserta). Un secondo polo dedicato all’intera filiera delle batterie al litio potrebbe sorgere a Brindisi grazie a una joint venture con il gruppo Eni.

Nonostante l’ufficializzazione dell’ingresso di Geely, dipendenti e sindacati rimangono prudenti sulle modalità della ripresa della produzione. I Civitillo hanno promesso che a Filumeri la produzione garantirà gli attuali livelli occupazionali di 352 addetti. Nella sede bolognese resteranno invece solo 77 lavoratori, mentre a 20 sarà proposto il trasferimento nella sede campana. Sempre secondo fonti sindacali i dettagli del piano industriale saranno definiti entro l’inizio dell’anno prossimo.

