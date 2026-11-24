Il pericolo per l’ automotive europea non è più soltanto l’auto elettrica cinese: ora fanno paura tutte le auto elettrificate, tanto che l’Ue ha imposto una stretta alle importazioni di ibride prodotte fuori dai suoi confini, Cina, Giappone e Turchia in testa. E in questo frenetico valzer di nuove regole si profila anche il ridimensionamento degli obiettivi vincolanti per l’elettrificazione della flotte aziendali. Sono due segnali che raccontano le difficoltà della politica europea nel trovare un equilibrio tra tutela dell’industria, apertura commerciale e decarbonizzazione dei trasporti.

Ibride, tetto alle importazioni da Cina e altri nove Paesi

La prima decisione è stata pubblicata ieri, 24 novembre, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. La Commissione ha introdotto misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di auto ibride e ibride plug in provenienti da dieci Paesi: Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti.