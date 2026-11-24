Il pericolo per l’ automotive europea non è più soltanto l’auto elettrica cinese: ora fanno paura tutte le auto elettrificate, tanto che l’Ue ha imposto una stretta alle importazioni di ibride prodotte fuori dai suoi confini, Cina, Giappone e Turchia in testa. E in questo frenetico valzer di nuove regole si profila anche il ridimensionamento degli obiettivi vincolanti per l’elettrificazione della flotte aziendali. Sono due segnali che raccontano le difficoltà della politica europea nel trovare un equilibrio tra tutela dell’industria, apertura commerciale e decarbonizzazione dei trasporti.
Ibride, tetto alle importazioni da Cina e altri nove Paesi
La prima decisione è stata pubblicata ieri, 24 novembre, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. La Commissione ha introdotto misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di auto ibride e ibride plug in provenienti da dieci Paesi: Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti.
I nuovi limiti entreranno in vigore il 1° dicembre 2026 e resteranno applicabili per un massimo di 200 giorni. Nel frattempo proseguirà un’indagine europea. L’obiettivo dichiarato è proteggere i costruttori europei da un aumento delle importazioni che, secondo Bruxelles, sta mettendo sotto pressione la produzione interna e le quote di mercato degli altri esportatori.
La misura nasce soprattutto dalla questione cinese. Lo scorso ottobre Bruxelles e Pechino avevano raggiunto un’intesa per limitare a 350 mila unità il numero di auto ibride cinesi importabili nell’UE. Si tratta di un volume pari a circa la metà delle vetture che, secondo le stime, sarebbero arrivate sul mercato europeo nel corso del 2026.
Le nuove restrizioni sono state definite sulla base dei dati relativi alle importazioni del secondo semestre 2025 e del primo semestre 2026. Per la maggior parte dei Paesi interessati, tuttavia, i tetti fissati risultano sufficientemente elevati da non incidere sui flussi commerciali attuali: i limiti sono infatti calcolati prendendo come riferimento i volumi del 2025, maggiorati di circa il 15%.
La situazione è diversa per la Cina, che risulta il Paese maggiormente penalizzato rispetto ai volumi registrati durante il periodo di riferimento. Anche Messico, Marocco e Serbia avevano superato i rispettivi limiti, ma con situazioni differenti: per il Messico lo scostamento era inferiore a 600 vetture, mentre per Marocco e Serbia le importazioni sono diminuite sensibilmente nel secondo trimestre del 2026.
La Commissione sostiene inoltre che le importazioni cinesi non sottraggono soltanto spazio produttivo ai costruttori europei, ma stanno erodendo anche le quote di mercato di esportatori tradizionali come Giappone e Corea del Sud.
Le quote di ibride e plug in Paese per Paese
La reazione di Pechino non si è fatta attendere. Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aspettarsi che l’UE rispetti l’intesa raggiunta tra le parti, riservandosi comunque il diritto di tutelare gli interessi legittimi delle proprie industrie.
- Cina 191.780
- Giappone 170.889
- Turchia 126.320
- Regno Unito 105.402
- Corea del Sud 67.924
- Messico 34.755
Flotte aziendali, addio alle quote elettriche obbligatorie
Sul fronte della mobilità elettrica, intanto, arriva un’altra indicazione meno favorevole alla transizione. Anche il Consiglio dell’UE sembra orientato a ridimensionare gli obiettivi di elettrificazione delle flotte aziendali, inizialmente proposti dalla Commissione europea nell’ambito del cosiddetto Pacchetto Auto.
La proposta originaria prevedeva che, dal 2030, gli Stati membri fossero tenuti a fissare obiettivi specifici per aumentare la quota di auto elettriche nelle flotte delle grandi aziende. Le quote avrebbero dovuto essere differenziate da Paese a Paese, con l’obiettivo di accelerare la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni attraverso il mercato delle auto aziendali.
Ma il Parlamento europeo ha già indebolito questa impostazione, sostituendo le quote obbligatorie con obiettivi indicativi e volontari. Ora anche il Consiglio sembra intenzionato a seguire la stessa strada.
Secondo quanto riferito dalla testata tedesca Automobilwoche, una bozza di compromesso presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio UE prevede infatti di rinunciare a obiettivi nazionali vincolanti. Gli Stati membri non sarebbero quindi obbligati a raggiungere determinate percentuali di elettrificazione delle flotte e non subirebbero sanzioni in caso di mancato conseguimento dei traguardi. La posizione sarebbe sostenuta anche dalla cosiddetta Piattaforma di Centro del Parlamento europeo, che riunisce Partito Popolare Europeo, Socialisti e Democratici e Renew Europe.
Jens Gieseke, esponente del PPE e presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo, ha difeso il compromesso sostenendo che, per le flotte aziendali, è stato trovato un accordo capace di «proteggere gli operatori delle flotte da oneri eccessivi».
Incentivi fiscali anche alle auto a combustione
C’è poi un secondo punto sul quale Parlamento e Consiglio non sembrano ancora allineati: il trattamento fiscale delle auto aziendali con motore endotermico. La posizione dei tre gruppi parlamentari della Piattaforma di Centro sarebbe quella di limitare, dal 2028, gli incentivi finanziari alle sole auto aziendali a zero o basse emissioni, come previsto inizialmente dalla Commissione. La presidenza irlandese del Consiglio vorrebbe invece continuare a consentire agevolazioni fiscali per le vetture con motore a combustione interna.
Verso un allentamento del ban 2025 ai motori termici
Il confronto sul Pacchetto Auto riguarda soprattutto l’allentamento delle regole che prevedono la progressiva eliminazione delle emissioni di CO2 delle nuove auto entro il 2035. Anche su questo fronte, la Piattaforma di Centro ha raggiunto un’intesa per modificare gli obiettivi originari.
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In particolare, la proposta prevede che i costruttori siano chiamati a ridurre le emissioni di CO2 delle nuove vetture del 95% entro il 2035 anziché del 100%. A questa riduzione potrebbe aggiungersi un ulteriore sconto di 7,5 punti percentuali per i produttori che utilizzassero acciaio europeo a basse emissioni nella fabbricazione delle automobili. In questo caso, l’obiettivo di riduzione scenderebbe all’87,5%.
La proposta dovrà comunque affrontare i successivi passaggi legislativi. Il voto dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo è atteso a dicembre, mentre il confronto tra le istituzioni comunitarie proseguirà nel trilogo.
Ma il quadro che emerge è chiaro: l’Unione Europea è arroccata in difesa di un’industria auto sempre meno competitiva di fronte all’inevitabile declino di diesl e benzina.
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