Clean Industrial deal: banca Ue da 100 miliardi per imprese e tecnologie verdi

Una Banca per finanziare il piano da 100 miliardi, che mobiliterà altri fondi fino a 400 miliardi di euro. Priorità ai settori industriali ad alta intensità energetica (dalla siderurgia alla chimica). E alle tecnologie per la green energy. Ma anche interventi per ridurre il peso della burocrazia per le imprese. E per abbassare le bollette dei cittadini. Sono i punti principali dell’Industrial Clean Deal presentato dalla Commissione Ue a Bruxelles

Come previsto, il risultato delle elezioni tedesche ha rafforzato l’Unione europea e il suo ruolo “mediano”. Pressata tra l’America trumpiana – in piena regressione democratica ed economica – e l’avanzata dei colossi cinesi. Sempre più leader di mercato nei settori strategici, a partire dalle tecnologie della transizione: energia, mobilità e digitale.

La risposta dell’Unione Europea a Stati Uniti e Cina

Con il Clean Industrial Deal presentato a Bruxelles, l’Europa rilancia il suo ruolo di protagonista nelle politiche di decarbonizzazione, confermando gli obiettivi già dichiarati con il Green deal. “Puntiamo a ridurre le emissioni industriali fino al 30%“. E lo fa tenendo conto sia del mutato contesto geopolitico. In primis, il ritorno di Trump alla Casa Bianca, che ha avuto come conseguenza l’imminente accordo tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina.

Ma, soprattutto, la Ue nel suo piano tiene conto del dossier presentato proprio alla Commissione da Mario Draghi. Il rapporto sulla competitività europea redatto dal gruppo di lavoro dell’ex presidente della Bce ha tolto ogni alibi a Bruxelles. L’Unione europea deve accelerare, con più risorse e meno ostacoli burocratici, se vuole tenere il passo di Stati Uniti e Cina. La risposta è arrivata con il Clean industriale deal, ponderoso documento presentato dalla presidente Ursula Von Der Leyen. La quale, con accanto la Commissaria per la transizione Teresa Ribera e il commissario per il Clima, Wopke Hoekstra, è stata ferma sul punto. “È un chiaro segnale che facciamo sul serio“. Per Ribera, “la decarbonizzazione come motore di prosperità, crescita e resilienza: Mentre per Hoekstra farà “leva su molteplici canali di finanziamento per stimolare un aumento senza precedenti degli investimenti nelle reti e nell’energia pulita a breve, medio e lungo termine”.

Ue, le cinque clean tech a cui guarda il piano da 100 miliardi della Commissione: pannelli solari, turbine eoliche, auto elettriche, batterie e pompe di calore.

Il documento rappresenta la “fase due” del Green Deal, nato come reazione al crollo della produttività causato dal Covid. E vuole trovare un accordo tra politiche per l’ambiente rilancio dell’industria. In pratica, la Ue con il suo piano green da 100 miliardi non vuole tradire gli obiettivi di decarbonizzazione ma tenere conto anche delle richieste delle imprese di regole meno “rigide”. Proprio dall’industria green parte il piano là dove parla di clean tech, con le cinque tecnologie dove l’Europa non può non esserci: pannelli solari, turbine eoliche, auto elettriche, batterie e pompe di calore. La Cina è davanti in molti di questo settori, ma non è ancora troppa tardi per l’Europa per recuperare terreno.

Ue, il piano di Bruxelles da 100 miliardi per le tecnologie pulite , che diventano 400 con riforma degli aiuti di stato e fondi Bei

Per passare dalle (belle) parole ai fatti servono i soldi. Per cui la Commissione metterà a disposizione da subito 100 miliardi di euro. Il fondo sarà gestito da una «Banca per la decarbonizzazione industriale» e servirà a sostenere la produzione di tecnologie pulite Made in Europe. Ma si aggiungeranno altri tre canali di finanziamento. Il primo è indiretto: è prevista una riforma delle regole sugli aiuti di Stato. Le norme saranno semplificate, per stimolare gli investimenti green dei privati. Poi ci sono i nuovi strumenti finanziari che lancerà la Banca europea per gli investimenti (Bei), per i governi e per le aziende. Infine, la modifica del regolamento InvestEU, che potrebbe mobilitare fino a 50 miliardi di euro in investimenti aggiuntivi.

Ma non c’è solo un elenco di risorse nel dossier Ue da 100 miliardi. Il Piano per la decarbonizzazione di Bruxelles è molto più ampio. Ed entra nel dettaglio di una serie di provvedimenti, che parte dagli impegni per limitare i prezzi dell’energia. Insieme al Clean Industrial Deal, la Commissione ha presentato oggi un «piano d’azione sull’energia accessibile» per abbassare le bollette di famiglie e aziende.

Messaggio a Milei: “Semplificare, ma senza motosega”

L’energia richiama le materie prime. Da qui l’idea di piattaforme per acquisti comuni per ottenere prezzi più bassi dai fornitori. Ricordando sempre cone l’Europa, rispetto a Cina e Stati Uniti dispongono di pochissime materie prime. da qui l’accelerazione verso le rinnovabili, per non dover dipendere più dalle importazioni dei fossili. Allo stesso modo sarà sostenuto il recupero delle materie prime, adottando un «Circular Economy Act» nel 2026.

Indirettamente, altre risorse potranno arrivare dalla semplificazione delle regole che permetteranno di risparmiare sulle procedure burocratiche e destinare personale allo sviluppo e alla ricerca (ci sarà un provvedimento apposito per la formazione permanente). Qualche giorno fa il vicepresidente Ue e commissario all’Industria Stephane Sejourné aveva garantito che tutto ciò non equivale a una deregolamentazione. «L’Europa vuole semplificare e sa riformarsi anche senza una motosega, ma con uomini e donne competenti che ascoltano le imprese». Una battuta riferita alla motosega del presidente argentino Javier Milei, diventata un’icona delle politiche iperliberiste e del taglio dei servizi pubblici. Come dire: l’Europa lo fa meglio e senza ideologie radicali.

prossimo appuntamento sulla transizione green è fissato per il 5 marzo, quando verranno presentati i risultati sul tavolo per il rilancio del settore automobilistico in Europa.

