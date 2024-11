Dazi sulle auto cinesi: primo accordo tra Ue e Pechino sui “prezzi minimi”

Si intravede una possibile distensione tra Bruxelles e Pechino sui dazi imposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche cinesi. Secondo la tv di stato cinese CCTV, i due blocchi avrebbero raggiunto un “consenso tecnico” preliminare

Un primo passo in avanti che potrebbe portare a un accordo insperato per come si erano messe le cose. Perché potrebbe aprire la strada a un allentamento o addirittura all’annullamento delle misure tariffarie introdotte recentemente.

Trattative sui dazi: accordo sui prezzi minimi alle importazioni di elettriche cinesi in Europa

Nel cuore delle trattative c’è l’idea di stabilire “impegni sui prezzi”, ovvero un meccanismo in cui gli esportatori cinesi si impegnerebbero a rispettare prezzi minimi all’importazione. Questo sistema mira a compensare l’impatto delle tariffe più alte, favorendo condizioni di concorrenza più equilibrate.

Sebbene si tratti di un passo avanti, i progressi restano preliminari, con entrambe le parti impegnate a trovare un punto di incontro sugli interessi fondamentali. Anche perché si tratta di notizie fatte filtrare dalla controparte cinese, senza che da Bruxelles ci siano stati commenti anche solo ufficiosi.

Quanto valgono i dazi Ue sulle elettriche cinesi

A fine ottobre, l’UE ha introdotto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi, variabili tra il 7,8% e il 35,3% a seconda del marchio, oltre alla tariffa base del 10% già in vigore. Questo intervento è stato motivato dalla necessità di proteggere l’industria automobilistica europea dal dumping di Pechino: una concorrenza ritenuta “sleale”, basata su politiche di sovvenzione da parte di Pechino.

Pechino, da parte sua, ha reagito denunciando le misure presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio e adottando contromisure come le recenti tariffe anti-dumping su alcuni prodotti europei. Si va dal brandy ai prodotti lattiero-caseari fino alla carne di maiale. Una mossa interpretata ovviamente da molti osservatori come una ritorsione. La casa automobilistica Saic, tra le più colpite, ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea.

Sullo sfondo la lobby delle auto alimentate dai fossili

La mobilità elettrica è al centro della transizione sostenibile globale. La Cina non ha solo recuperato lo svantaggio tecnologico ma ha messo l’Europa nelle condizioni di dover difendere un settore strategico a livello industriale come l’automotive. Ormai, le auto elettriche cinesi, caratterizzate da prezzi competitivi, rappresentano una sfida significativa per i produttori europei. Soprattutto perché il sorpasso di Pechino presta il fianco alla lobby di chi vorrebbe allungare la scadenza per lo stop alla produzione di auto con motori alimentati dai fossili, ora fissata al 2035 da Bruxelles

Il dilemma per Bruxelles non è facile da risolvere. I nuovi dazi mirano a proteggere il mercato interno, ma c’è il rischio di frenare l’accesso a veicoli elettrici più accessibili, ostacolando la diffusione di massa della mobilità a zero emissioni. Allo stesso tempo, una concorrenza sleale potrebbe compromettere la crescita di produttori europei emergenti e il mantenimento di posti di lavoro nel settore.

Se il consenso sui “prezzi minimi” si traducesse in un accordo concreto, potrebbe rappresentare un compromesso vantaggioso per entrambe le parti. L’Europa riuscirebbe a preservare un mercato più equilibrato, garantendo al contempo l’accesso a tecnologie avanzate e veicoli più economici per i consumatori.

