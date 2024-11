Ue, destre respinte: “Accelerare sull’auto elettrica, ma deve costare di meno”

“La nuova Commissione svilupperà un piano per l’auto, concentrato sull’elettrico. Ma occorre una industria delle batterie europee e che le auto elettriche costino meno“. Così il Commissario uscente Nicolas Schmit in un evento che si è tenuto a Monza, confermando che Bruxelles non cambia strategia sull’automotive. E non intende rallentare il passaggio all’elettrico, nonostante i tentativi dei partiti della destra di rallentare la transizione.

Nicolas Schmit è un esponente del Partito socialista operaio del Lussemburgo. Ed è commissario uscente al Lavoro e ai Diritti sociali. E’ intervenuto all’autodromo di Monza durante l’evento che segna il passaggio di consegne, alla presidenza dell’Alliance Regions Automotive, tra la Navarra e Lombardia.

Anche se uscente, Schmit è ben informato sul dibattito che riguarda il futuro dell’auto o Europa. Che vuole dire centinaia di migliaia di posti di lavoro. Le sue parole sono ancora più significative, perché arrivano a 24 ore dal Consiglio Ue sulla competitività. Dove l’Italia guida un gruppo di Paesi membri che ha chiesto alla presidente Ursula von der Leyen di anticipare la revisione del piano he prevede lo stop alla produzione di auto a benzina e diesel al 2035.

Una richiesta che, in realtà, nasconde il tentativo di prolungare la vita ai modelli con motore endotermico. E, di conseguenza, favorire le lobby dei combustibili fossili, con la scusa della salvaguardia dell’attuale filiera automotive. Lo ha ben capito Ursula von der Leyen, presidente della Commissione riconfermata: nel suo discorso davanti al Parlamento di Strasburgo ha fatto sapere che del tema si vuole occupare lei direttamente.

La Ue conferma la sue scelte sull’auto elettrica: “I nostri concorrenti non aspettano”

Schmit ha fatto capire che non c’è tempo da perdere. “Dobbiamo ancora investire di più. Non possiamo semplicemente aspettare, perché i nostri concorrenti non aspettano“. E gli obiettivi non cambiano e si concentrano sull’auto elettrica: “Dobbiamo investire nelle batterie: la Commissione Ue ha incoraggiato molto il settore, con miliardi di fondi, per costruire un’industria europea delle batterie”.

Poi ha aggiunto che nessuno resterà indietro: “Conosciamo le competenze di cui abbiamo bisogno ora per un nuovo tipo di auto, per l’auto elettrica. O eventualmente per altri tipi di auto, ma ora ci concentriamo principalmente sulle auto elettriche. Dobbiamo formare e sviluppare le competenze dei lavoratori. E penso che ciò di cui abbiamo bisogno ora è un messaggio positivo e ottimista per i milioni di lavoratori, che non li lasciamo soli e che questa industria ha un grande futuro“.

Ma questo non basta. Occorre anche smontare la narrazione dell’auto elettrica in crisi perché costa troppo. Ma la soluzione – a suo dire – non è guardarsi indietro. “Dobbiamo assicurarci che le persone possano permettersi le auto. Se non c’è domanda, l’industria non può funzionare. Quindi dobbiamo essere competitivi tecnologicamente, ma dobbiamo anche assicurarci che le persone possano permettersi le auto elettriche. E’ una delle condizioni per mantenere e sviluppare ulteriormente una forte industria automobilistica in Europa“.

Del resto, la proposta italiana di riaprire il dibattito sulla scadenza al 2035 ha raccolto un gruppo di Paesi, ma non i “pesi massimi” dell’Europa. La Germania continua a perseguire una sua politica, la Spagna è contraria e la Francia ha ben altri problemi al momento. E nel nord Europa, in generale, le auto elettriche sono ormai una realtà.

