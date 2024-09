Udine e Bolzano spingono sulle Ultra Fast

La Ultra fast charge area si trova accanto al parcheggio nord del centro commerciale e si divide in due zone distinte: una dedicata ad Atlante e l’altra a Ionity e Tesla.

La prima ha messo in campo 12 punti di ricarica, di cui 8 con una potenza di 150kW e 4 da potenza di 300kW. Ionity ha installato invece 6 punti di ricarica con potenza fino a 350 kW e la predisposizione per altri 6, più un charger multistandard con Type2, CHAdeMO e CCS Combo 2. Pagamento anche con carta di credito. Il Supercharger Tesla, infine, è all’interno del centro Città Fiera, dove si trova anche il Tesla Store di Udine. È la terza ricarica del marchio di Elon Musk ad aprire in zona, dopo Palmanova e Fiume Veneto, altri due sono in sviluppo in zona.

Questa Ultra fast Charge area è molto interessante anche perché consente di individuare la ricarica più conveniente per ognuno, a seconda del tipo di abbonamento di cui dispone. Antonio Maria Bardelli, fondatore di Città Fiera, l’ha voluta non solo a servizio del centro commerciale, ma anche dei tanti viaggiatori stranieri provenienti da Nord e da Est.