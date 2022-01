Udelv Transporter, robot per consegne con Intel nel cuore

Autonomia fino a 480 km, velocità massima 112 km/h

Può viaggiare anche a velocità autostradale (fino a 112 km/h) e coprire distanze comprese tra 250 e 480 km a seconda dell’opzione del pacco batteria; sono previste infatti due opzioni con capacità di 90 e 160 kWh. E’ gestito dalle app mobili di Udelv per programmare le soste, consegnare, tracciare e recuperare i pacchetti.

«Questo è un giorno storico per i settori dei trasporti e della logistica _ ha affermato Daniel Laury, CEO e cofondatore di Udelv _ Il Transporter è rivoluzionario per due delle più grandi industrie del mondo: automobilistico e logistico. È stato creato per risolvere due grandi sfide delle flotte commerciali: la carenza di conducenti e l’elettrificazione delle flotte».

Fondata in California nel 2017 dal CEO Daniel Laury e dal CTO Akshat Patel, Udelv (qui il sito) ha realizzato con successo la prima consegna autonoma su strade pubbliche nel 2018. Da allora Udelv ha completato oltre 20.000 consegne sperimentali per più commercianti in California , Arizona e Texas con due generazioni di veicoli precedenti.

Udelv Transporter anche nella base di Edwards

Il veicolo di terza generazione di Udelv è il risultato di anni di sperimentazione, test dei clienti e ingegneria meccanica, elettrica e software. Con il nuovo veicolo Udelv mira a mettere in strada 50.000 Transporter entro il 2028, con le prime consegne sul mercato nel 2023. Udelev dispone anche di un sistema proprietario di gestione delle flotte (Fleet Intelligence and Management System). Ottimizza i percorsi grazie ad algoritmi di pianificazione della flotta.

La società ha già raccolto più di 1.000 prenotazioni da clienti. Tra questi Donlen negli Usa e Planzer e Ziegler Group in Europa . L’azienda si è anche aggiudicata un prestigioso contratto dall’aeronautica statunitense per un programma pilota sulla base aeronautica di Edwards in California.

