Uber finanzierà i robotaxi: così studia la nuova rivoluzione nell’elettrico







Uber lancia un’iniziativa di servizi per veicoli autonomi nel settore dei robotaxi, compresa una piattaforma per i finanziamenti. L’app afferma che la nuova operazione darà impulso alla commercializzazione dei veicoli autonomi. La nuova spingerà il passaggio verso i veicoli elettrici, he saranno il futuro del servizio dei robotaxi..

Uber accelera sui robotaxi e prova a blindare il proprio ruolo nella mobilità del futuro. La piattaforma di San Francisco non vuole limitarsi a fare da intermediario tra domanda e offerta, ma punta a diventare l’infrastruttura industriale e finanziaria su cui poggerà il mercato dei veicoli autonomi.

Con il lancio di Uber Autonomous Solutions, il gruppo amplia il proprio raggio d’azione: assicurazioni, assistenza stradale, software di “controllo missione” per monitorare le flotte e intervenire in caso di incidente o guasto, fino a soluzioni di finanziamento per aiutare i partner ad acquistare i robotaxi destinati alla rete. Un pacchetto chiavi in mano che segnala un cambio di passo: Uber non vuole solo ospitare i veicoli autonomi sulla sua app, ma diventare l’ecosistema di riferimento per chi li produce e li gestisce.

Uber, il problema è la sostenibilità economica

La regia è affidata a Sarfraz Maredia, responsabile globale della mobilità autonoma e delle consegne, con il supporto trasversale delle strutture interne. Il messaggio del presidente e chief operating officer Andrew Macdonald è chiaro: gli ostacoli tecnologici che hanno frenato l’autonomous driving per quasi un decennio sarebbero “in gran parte risolti”. Il vero nodo, ora, è la sostenibilità economica. “Il successo dell’autonomia dipenderà dalla capacità di commercializzarla”, ha detto. E Uber si candida a renderla redditizia.

Negli ultimi dodici mesi la società ha stretto oltre una dozzina di partnership, tra cui quelle con Waymo negli Stati Uniti e Baidu in Asia e Medio Oriente, oltre a investire nella britannica Wayve. Ma l’equilibrio è delicato: in mercati come San Francisco, Uber si trova a competere con gli stessi partner, alimentando dubbi tra gli investitori su quale sarà il suo peso in un ecosistema dominato da flotte senza conducente.

I numeri raccontano un’azienda in crescita ma sotto pressione. La base clienti ha superato per la prima volta i 200 milioni di utenti attivi a fine 2025. Le prenotazioni lorde nel quarto trimestre hanno toccato 54,1 miliardi di dollari, oltre le attese. L’utile operativo è salito a 1,77 miliardi (+130% su base annua), ma sotto le stime di mercato. L’utile netto si è fermato a 296 milioni, penalizzato da 1,6 miliardi di dollari di svalutazioni legate alle partecipazioni azionarie. Da inizio anno il titolo ha perso circa il 9%, segno di un nervosismo crescente.

Intanto gli impegni finanziari aumentano. Uber ha ordinato decine di migliaia di veicoli autonomi, inclusi SUV Lucid equipaggiati con sensori Nuro, e almeno 25.000 mezzi dallo sviluppatore Waabi, sostenuto con 500 milioni di dollari. L’obiettivo è distribuire robotaxi in 15 città globali entro fine 2026, da Londra a Los Angeles fino a Hong Kong.

La strategia è evidente: presidiare ogni anello della catena del valore, dai dati alla finanza. Con l’AV Lab, Uber raccoglierà dati di mappatura e guida per addestrare i modelli di intelligenza artificiale che alimentano i robotaxi, replicando quanto già fatto con i servizi di etichettatura per l’AI.

Per la mobilità elettrica – terreno naturale dei veicoli autonomi – la partita è cruciale. Se i robotaxi diventeranno realtà su larga scala, lo saranno quasi esclusivamente a batteria. Uber vuole essere la piattaforma che trasforma una promessa tecnologica in un modello industriale sostenibile. La domanda, ora, non è più se l’auto senza conducente arriverà, ma chi controllerà il rubinetto dei ricavi quando inizierà a circolare davvero.