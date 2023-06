Uber Green debutta a Milano: solo elettriche

Uber Green debutta a Milano: dal 22 giugno questo nuovo servizio dell’app Uber consente di scegliere di viaggiare solo su veicoli completamente elettrici.

Uber Green debutta a Milano, prima in Italia

Milano è la prima città in Italia ad avere questo servizio, già disponibile in oltre 140 centri in tutto il mondo. Uber Green al lancio vede un flotta di circa 50 vetture, che inizialmente opereranno prevalentemente in Area C. Con l’obiettivo di aumentare l’offerta agli utenti che hanno la possibilità di accedere anche a diversi altri servizi come Uber Taxi, Uber Black e Uber Van. È prevista una tariffa simile a quella di Uber Black, ma maggiorata di 1 euro. Inoltre, Uber Italia sta mettendo a punto incentivi speciali per gli autisti di NCC che utilizzano l’app Uber, al fine di supportarli nella transizione elettrica. “Come piattaforma di mobilità più grande al mondo, abbiamo un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico“, spiega Lorenzo Pireddu di Uber Italia. “Oggi facciamo un grande passo nel nostro impegno a diventare una piattaforma a zero emissioni e lo facciamo insieme ai nostri partner autisti“.

Come si accede in 5 mosse

Accedere a Uber Green è piuttosto semplice: 1) Aprire l’app Uber. 2) Scegliere una destinazione. 3) Selezionare Uber Green (al lancio visibile solo in Area C) 4) Scoprire in anticipo il prezzo finale e confermare la corsa 5) Effettuare il viaggio e, quando è il momento di tornare a casa, seguire la stessa procedura. Uber ha annunciato investimenti importanti per aiutare gli autisti nel costoso passaggio all’elettrico. E dato che un altro grande ostacolo è ritenuta la ricarica, percepita come complicata, verranno inserite funzionalità di ricarica intelligente nell’app driver Uber. Funzionalità che permetteranno di valutare una serie di elementi in tempo reale come il traffico, i prezzi e il tempo di rifornimento. Per consigliare agli autisti quando e dove dovrebbero ricaricare.

