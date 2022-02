Uber agli autisti elettrici: Wallbox scontata e 1 dollaro a viggio

In America Uber offrirà una pacchetto di incentivi ai conducenti elettrici che include un caricabatterie Wallbox Pulsar Plus installazione e finanziamento a condizioni di particolare favore. In più garantirà agli autisti a zero emissioni un dollaro aggiuntivo di compenso per ogni viaggio effettuato, fino a una massimo di 4.000 dollari all’anno.

E’ il frutto di un accordo tra la stessa Uber e il costruttore di caricabatterie spagnolo Wallbox. I due partner distribuiranno il pacchetto a partire dalla zona di San Francisco, in California, e via via in tutti gli Stati Uniti (esclusa l’Alaska) entro la fine di aprile. Poi le due società potrebbero lanciarlo a livello globale, partendo da Canada ed Europe.

«L’espansione di questo programma pilota negli Stati Uniti è un passo naturale mentre lavoriamo insieme per costruire trasporti più sostenibili», ha affermato Douglas Alfaro, direttore generale di Wallbox North America. «Il nostro pacchetto di installazione più caricabatterie ha semplificato l’utilizzo dei veicoli elettrici per i conducenti di Uber nella Bay Area e siamo entusiasti di poter offrire lo stesso supporto ai conducenti di tutto il paese» ha concluso.

«Una parte cruciale del nostro piano per raggiungere le emissioni zero entro il 2030 è aiutare i conducenti a passare all’elettrico». E’ quanto ha aggiunto Andrew Macdonald, senior VP of Mobility and Business Operations di Uber.

Wallbox è un’azienda spagnola, con sede centrale a Barcellone. Fondata nel 2015, ha già venduto oltre 200 mila caricabatterie in Europa, Asia e Nord America.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it