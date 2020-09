U-Shift, piattaforma + capsula per la logistica urbana

Si chiama U-Shift il veicolo modulare elettrico per la logistica urbana presentato dal Centro aerospaziale tedesco. Il nome richiama la forma a U della piattaforma di base, a cui possono essere agganciati moduli con varie funzioni per il trasporto passeggeri o merci.

servizio navetta autonomo, veicolo mobile di vendita e vettore merci per i servizi di distribuzione di pacchi. Ma si presta per lo sviluppo di altre applicazioni, sostengono gli ideatori. Il Centro nazionale tedesco di ricerca aeronautica e spaziale Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) ha presentato un prototipo funzionante alla Conferenza ad interim del dialogo strategico per il settore automobilistico a Stoccarda. Funge da, veicolo mobile di vendita ei per i servizi di distribuzione di pacchi. Ma si presta per lo sviluppo di altre applicazioni, sostengono gli ideatori.

In attesa di sviluppare la tecnologia a guida autonoma, il prototipo U-Shift è controllato a distanza da operatori specializzati. La piattaforma di base a quattro ruote ha trazione elettrica a batterie e un sistema di sollevamento e aggancio per prelievare i vari pod. Per il momento sono stati sviluppati un modulo passeggeri a sette posti, con un’ampia porta a un’estremità e una rampa integrata per facilitare l’accessibilità, e uno a container in grado di trasportare quattro europallet (qui un video dimostrativo).

Ora i ricercatori DLR utilizzeranno il prototipo per lo sviluppo. L’obiettivo è arrivare entro il 2024 alla versione definitiva che sarà a guida autonoma senza conducente. Svilupperà una velocità massima di 60 km/h e sarà in grado di operare 24 ore su 24.

Il progetto ha ricevuto circa 12 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dell’Economia, del Lavoro e dell’Edilizia del Baden-Württemberg.

