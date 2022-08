U-Boat Worx: i fondali a – 200 metri con i sottomarini

Sottomarini turistici per esplorare i fondali marini a 200 metri di profondità. Un’escursione turistica con propulsione elettrica grazie ai mezzi di U-Boat Worx. Azienda olandese che propone questi prodotti acquatici con motori elettrici che raggiungono le 18 ore di autonomia.

Sono diversi i prodotti dell’azienda nord europea: dal piccolo Nemo che ospita due passeggeri e costa circa 1 milione di euro agli spaziosi nove posti offerti da Nexus U-Boat che grazie ad ampie vetrate e un’autonomia di 18 ore si presta a più esplorazioni giornaliere per i resort e navi di crociera di lusso.

L’ultimo annuncio di U-Boat Worx: un sommergibile da 120 posti

Il fondatore e Ceo di U-Boat Worx, Bert Houtman, pensa e progetta in grande e ha recentemente annunciato la Under Water Entertainment Platform, in sigla UWEP, ovvero un sommergibile che può ospitare fino a 120 ospiti, equipaggio escluso. In questo caso gli spazi sono molto ampi: “Gli ospiti saranno liberi di camminare come farebbero a bordo di una nave da crociera“.

Se i modelli precedenti sono destinati principalmente alle escursioni in profondità, con UWEP ci sono a disposizione oltre 150 metri quadri di superficie dove è possibile realizzare un ristorante con 64 posti a sedere, una palestra o altri spazi ludici. Una struttura polivalente sottomarina che viene indicata dal fondatore come ideale per “ospitare presentazioni di prodotti, feste, matrimoni, conferenze o spettacoli teatrali“.

Nemo il sottomarino a due posti

Dal sottomarino collettivo a quello per le coppie presentato dagli olandesi in scenari romantici e facilmente trasportabile, anche trainato dall’auto. Si chiama Nemo, arriva a 100 metri di profondità, è lungo 2,80 metri, largo 2,31 e alto 1,55. L’autonomia annunciata e permessa dalle batterie è di circa 8 ore mentre i posti a disposizione sono due: 1 pilota e 1 passeggero. Pesa 2500 chili e ha una velocità sottomarina da tre nodi.

Esiste anche una versione ad un posto dedicato ad esplorazioni più professionali come per esempio sui relitti sottomarini. Si punta sul mercato degli yacht, ma non mancano altre soluzioni e si evidenza la versatilità e la facilità di trasporto del piccolo sottomarino.

Fino a 200 metri con Nexus che ospita nove passeggeri

Nexus U-Boat è la soluzione per piccoli gruppi, pensato per i resort di lusso, visto che ospita fino a nove passeggeri che si accomodano su larghe poltrone e possono scrutare i paesaggi sottomarini grazie ad ampie vetrate. Si può arrivare fino ad una profondità di 200 metri.

La batteria ha una capacità da 62 kWh, un sistema di propulsione composto da quattro motori da 6.4 kW per una velocità di tre nodi. Il catalogo di sottomarini dell’azienda è molta ampia e presenta anche modelli che raggiungono profondità da 300, 500 metri e oltre. Oltre per il turismo sono indicati per la ricerca scientifica.

Si vendono questi sottomarini? In un post del 20 luglio si annuncia: “La consegna di quattro sommergibili con equipaggio per le crociere Seabourn. I primi due sommergibili Cruise Sub 7 – profondità da 300 metri – sono ora a bordo di “Seabourn Venture“. Pronta al primo viaggio“. E nel video qui sotto si vede la nave nel porto di Genova e firmata da Mariotti.

