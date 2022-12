Twitter non vuole Musk, un bene per Tesla

Twitter non vuole Elon Musk come capo operativo del social network, oltre che azionista n.1: il 57% ha votato contro. Ed è probabilmente un bene per Tesla.

Twitter non vuole Musk, il 57,5% dei follower gli vota contro come n.1

È stato lo Elon Musk a pubblica il sondaggio su Twitter, lasciando che fossero i suoi 122 milioni di follower a decidere sul suo futuro. Una cosa mai vista neppure sulla scena dell’imprevedibile turbo-capitalismo di Wall Street. E il verdetto è stato chiaro e non c’è dubbio che il fondatore di Tesla ne prenderà atto, avendo assicurato che, quale che fosse stato il risultato, lo avrebbe rispettato. Il 57,5% degli utenti di Twitter ha votato a favore delle sue dimissioni dalla carica di ad della società. Ed è probabilmente un bene per Tesla, azienda attorno alla quale si era creato un clima sfavorevole da quando il n.1 si era buttato sul rilancio del social network. Con implicazioni anche politiche (trumpiane) che non erano piaciute né ai mercati finanziari né a molti potenziali acquirenti negli Stati Uniti. Al punto che molti grandi investitori di Tesla premevano su Musk affinché si dimettesse dal ruolo di CEO di Twitter per concentrarsi sul marchio che produce Model 3 e Model Y.

Ora torna a Tesla: c’è da lanciare il Cybetruck e…

Il voto, comunque, non lascia spazio a dubbi: hanno partecipato 17 milioni di persone. E il verdetto chiaramente negativo sgombra anche il campo dalle illazioni di chi sosteneva che Elon fosse in grado di manipolare i risultati. Non è chiaro chi subentrerà a Musk alla guida di Twitter, anche se lo stesso Elon aveva twittato il nome di Lex Fridman, un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale e podcaster. Ma è chiaro che l’avventura nel social network si chiude qui e che per Tesla si apre un nuovo capitolo. Da poco è stato lanciato sul mercato il quinto prodotto dell’azienda, il super camion Tesla Semi. E c’è da finalizzare il lancio del Cybertruck, l’innovativo pick-up che, secondo il costruttore, “ha prestazioni migliori di un’auto sportiva“. Insomma, il lavoro a Musk non manca, ma certo bruceranno i passi falsi commessi negli ultimi mesi con Twitter.