Immatricolazione: 12/2020

km percorsi: 36 mila

Stato batteria: 94%

Località: Piacenza

Prezzo richiesto: 10.900 euro

Twingo ZE del 2020 con 36 mila km vendesi. La propone Franco, un lettore di Piacenza. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it. In basso le ultime offerte pubblicate.

Twingo ZE del 2020 con 36 mila km e batteria 94%

“Twingo ZE (full electric) 5 porte allestimento ZEN, colore celeste. L’auto, immatricolata a dicembre 2020, è in perfette condizioni, sempre tenuta in garage durante la notte. La vendo causa acquisto di auto elettrica di maggiori dimensioni. Percorsi 36.000km, batteria da 22kWh (SoH = 94%), autonomia di circa 200km. Batteria ancora in garanzia (per 8 anni o 160.000 km dall’immatricolazione). Ricaricata sempre a bassa potenza e mantenendo la carica tra 30% e 80% per aumentarne la durata. Dispone comunque di ricarica in AC fino a 22kW (molto rara nelle auto elettriche), che consente una carica veloce anche dalle normali e più diffuse colonnine in AC, come quelle gratuite presso i negozi LIDL. Ricaricando a 22 si passa da 30% a 80% in circa 30 minuti. Non dispone di ricarica DC. Condizionamento e riscaldamento con pompa di calore perfettamente funzionante. Sedili posteriori abbattibili 50/50, aventi anche inclinazione regolabile per aumentare lo spazio del bagagliaio senza doverli abbattere. Sedile del passeggero abbattibile completamente mediante leva. Display centrale da 7 pollici compatibile con Android auto e Apple car play. Carrozzeria in ottime condizioni, nessun graffio. È possibile venirla a visionare a Piacenza. Prezzo 10.900 euro, trattabile. Per info: topaola@libero.it

Le ultime offerte (1) Model Y Performance 2023

Model Y Performance 2023 con solo 14 mila km vendesi. La propone Franco, un lettore di Teramo. Questa Tesla è proposta al prezzo di 45 mila euro. Questo è il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il lettore abruzzese, con i dati principali dell’auto: “: Vendo Tesla Model Y Performancecome nuova sia esternamente che internamente, tenuta sempre in box auto riscaldato. Per info e foto chiamare il 3408017548“. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail franco90zuccarini@gmail.com

Le ultime proposte (2) Renault Zoe R135 del 2020

Renault Zoe R135 del 2020 vendesi. La propone Andrea, un lettore di Verona. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it.

Ecco il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore veneto: “Vendo Renault Zoe intense R135 full optional. BATTERIA DI PROPRIETÀ.

Ha appena fatto tagliando. Stato della batteria (capacità residua- SoH):86%.Gomme 4 stagioni nuove. Auto immatricolata nel marzo del 2020, con 59 mila km percorsi“. Prezzo richiesto: 13.500 euro. Per info potete contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail andrea_m2025@libero.it . Oppure, per altre informazioni , potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Le ultime proposte (3) Volkswagen eGolf del 2019 con 94.800 km

“Vendo Volkswagen eGolf, auto perfetta. La vendo per cambio progetto“. L’auto è stata immatricolata nel marzo del 2019. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Percontatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail gherardoulivi@gmail.com

Le ultime proposte (4) Tesla Model 3 LR AWD

“Vendo una TESLA MODEL 3 Long Range All Wheel Drive (AWD), immatricolata nel giugno del 2022. I Km percorsi sono 46.300. Garanzia del veicolo: fino al 14/06/2026 o dopo 80.000 km. Garanzia della batteria: fino al 14/06/2030 o dopo 192.000 km. Sono disponibile a qualsiasi prova e visione.La vendo per passaggio a nuova Tesla. Prezzo richiesto: 32.900 euro trattabili. Grazie per la collaborazione“. Per contattare direttamente il venditore si può scrivere alla mail angelo.montagna.78@gmail.com o telefonare al 328/4726427.

Le ultime proposte (5) DR 1.0 EV del 2024

Ecco il testo dell’annuncio del nostro lettore napoletano: “Vendo DR 1.0 EV elettrica con meno di un anno. Vendo per passaggio ad auto più spaziosa. L’auto è stata immatricolata nel 2024, 100% elettrica, con soli 8.850 km percorsi. È in perfette condizioni, nessun difetto, usata con cura. È molto comoda e agile, ideale per la città, ma la vendo solo perché le 3 porte non sono più comode per le mie esigenze. Incluso nel prezzo:

– Cavo di ricarica esterno (in regalo)

– Cavo per ricarica domestica (in dotazione originale). Prezzo richiesto: 13 mila euro, trattabile. Sono disponibile per visione e prova. Contattatemi per info!”. L’indirizzo mail per contattare il venditore è nocerajoseph77@gmail.com