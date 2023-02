Twingo nuova o e-Up usata? Il dubbio di Gabriele

Twingo nuova o e-Up usata? Renault o Volkswagen? È il dubbio di Gabriele, un lettore che per lavoro fa 105 km al giorno e chiede un consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Twingo nuova o…/ Faccio 105 km al giorno…

“Sono indeciso tra due ipotesi d’acquisto. Considerando che dovrei usare l’auto nel tragitto casa-lavoro-casa per un totale di 105 km al giorno. Di cui 25 km strade urbane-extraurbane e 80 autostrada, che però non è sempre trafficatissima. La velocità media del viaggio totale è sì e no 40-45 km/h, con punte massime a 120 km/h per pochissimi km:

– Volkswagen e-Up usata in vendita da un privato immatricolata ad agosto 2021, con 12’500 km a 18’500 € + passaggio di proprietà. Disposto a effettuare certificato stato batteria dalla casa madre.

– Renault Twingo nuova da concessionaria con gli incentivi attuali a 21’700€ su strada.

In Renault dicono che i km che devo fare giornalmente (105 km) li farei tranquillamente avendo quelle velocità medie, anche in inverno con riscaldamento acceso“.

Il mio dubbio è la batteria: troppo pochi 22 kWh?

“Il mio dubbio è la batteria da 22 Kwh, non vorrei avere l’ansia di non arrivare a destinazione. Premetto che ho 6KW di contatore a casa e metterei una wall box in garage per ricaricarla ogni notte. Il dubbio è anche se la batteria, ricaricandola ogni notte al 100%, si rovinerebbe e perderebbe quella capacità che non mi permetterebbe più l’autonomia di cui ho bisogno. Soprattutto d’inverno. La e-Up invece non avrebbe un anno di garanzia prendendola da un privato, ma forse mi darebbe più sicurezza sull’autonomia, avendo una batteria da 32 KWh. Non ho mai avuto un’elettrica e sono molto indeciso su questo acquisto. Anche perché devo decidere in fretta entro i primi di aprile 2023, data in cui mi serve l’auto per iniziare il mio nuovo lavoro. Vi ringrazio anticipatamente per il consiglio dato dalla vostra esperienza“. Gabriele

Twingo nuova o…/ L’autonomia va valutata con freddo e clima acceso

Risposta. Non è proprio tranquillizzante pensare di fare 105 km al giorno (con un bel tratto di autostrada!) con un’auto come la Twingo che ha 189 km di autonomia omologata. La stessa Renault ha un simulatore on-line con cui calcolare l’effettiva percorrenza a seconda di velocità e temperatura esterna. Ebbene con 5° e una media dei 90 (più riscaldamento acceso) l’autonomia reale scende a 115 km, decisamente poco rassicuranti. Ergo: vale sicuramente la pena di capire in che condizioni è la batteria della Volkswagen e-Up usata, visto che i km sono decisamente pochi. Qui si parte da 260 km di autonomia omologati e se anche la capacità fosse scesa di un 4-5% saremmo comunque vicini ai 250 km, più rassicuranti. Ovviamente va chiesta la certificazione dello stato delle batterie, che non è una gentile concessione del venditore, ma una garanzia doverosa quando si tratta un’elettrica usata. E comunque non sarebbe male, con lo stesso budget, se c’è un usato fresco (anche della Zoe) con maggiore autonomia.

