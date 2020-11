Twingo elettrica a 11.500 euro, con rottamazione di una vecchia auto. Lo annuncia la Renault nel presentare a Roma la sua citycar a batterie.

Twingo elettrica: al momento la più economica

Il listino ufficiale parte da 22.450 euro, ma tra incentivi e rottamazione e si arriva a un prezzo vero, 11.500 appunto, inferiore anche al listino della Twingo a benzina. Lo ha sottolineato il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti, durante la presentazione su una grande terrazza romana.

Collegato in streaming, da Parigi, il responsabile del marchio Twingo (3 milioni e 750 mila auto vendute), Stephane Wiscart. Il manager francese ha molto insistito sulla possibilità che la piccola offre di caricare in trifase fino a 22 kW. In pratica serve mezz’ora per immettere l’energia necessaria per fare 80 km. Con batterie piene, invece, l’autonomia medio arriva a 190 km, ma in città il dato omologato sale a 270 km. “Quanto basta per rifornire normalmente non più di una volta alla settimana” (qui altre info).

Si punta al pubblico femminile, finora piuttosto freddo

Tutti confermati i dati tecnici della Twingo elettrica: motore da 60 kW (82 Cv), una versione “ridotta” del propulsore della Zoe, coppia massima di 160 Nm. Accelerazione 0-50 km/h in 4,2 secondi. Velocità massima di 135 km/h. La batteria è da 22 kWh di capacità. Chi le guida potrà scegliere su tre assetti: il più “risparmioso” fa salire l’autonomia media a 225 km, con velocità limitate. L’auto è prodotta a Novo Mesto, in Slovenia, sulla stessa piattaforma dalla quale nasce la Smart ForFour EQ, a 4 posti.

Finora gli acquirenti della Twingo sono state soprattutto donne e si sa che le auto elettriche non sono molto amate dal pubblico femminile, molto attento ai costi. La Renault spera che la Twingo elettrica serva a invertire anche questa tendenza: a questi prezzi è la più economica del mercato. Le uniche ad essere competitive sono le piccole di casa Volkswagen, come la e-Up, che però al momento non sono disponibili.

—– Clicca qui per vedere il Listino completo dal sito Renault