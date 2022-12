Twingo Electric e rebus autonomia. C’è l’App di supporto?

C’è una App di navigazione affidabile che mi possa supportare nell’uso quotidiano della mia Twingo Electric, chiede Alessandro?. Potete inviare i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Questo è il mio viaggio tipo: ce la farò?

“Buongiorno, possiedo una Twingo Electric come faccio a capire la reale autonomia per percorrere 60 km di autostrada (100km/h)e 90km di SS con velocità 70/90km/h? Esiste una app per gestire la navigazione che permetta in contemporanea la visualizzazione delle colonnine di ricarica nelle vicinanze o anche lungo il percorso?„ Alessandro

Power Cruise Control arriverà solo nel 2023

Risposta- La App più affidabile e più utilizzata è Power Cruise Control che preleva i dati di consumo istantanei reali direttamente dalle centraline di bordo attraverso il dispositivo OBD (On Board Diagnostic). Poi li confronta con il percorso da compiere fino a destinazione, tenendo anche conto delle condizioni ambientali. E suggerisce la migliore strategia per completare il viaggio nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui l’autonomia non sia sufficiente a raggiungere la meta, qualunque sia lo stile di guida e la velocità, indica dove fermarsi a ricaricare e per quanto tempo. Al momento, però, Power Cruise Control non supporta ancora la Twingo Electric non è ancora fra le oltre 40 auto elettriche supportate da Power Cruise control, oltre a una quindicina di furgoni e un paio di moto elettriche. L’applicazione per Twingo Electric è attesa per l’inizio dell’anno prossimo.

Ma c’è ABRP, gratuita e affidabile. La provi

In alternativa può scaricare la app gratuita ABRP (A Better Route Planner) che pianifica il viaggio sulla base di stime molto attendibili (qui il nostro test), anche se non direttamente sul veicolo reale. Date una serie di informazioni all’app e inserita la destinazione, ABRP restituisce il percorso e le indicazioni passo passo. Esegue una stima della carica residua a destinazione e suggerisce le eventuali soste di ricarica necessarie lungo il percorso.

Le informazioni da inserire prima di partire sono: marca e modello dell’auto; peso extra caricato a bordo; temperatura esterna; condizioni della strada (neve, pioggia, ecc.); stato di carica della batteria alla partenza; livello minimo di batteria all’arrivo a destinazione o alle eventuali tappe intermedie.

Provi a scaricare ABRP e simuli il suo viaggio abituale con diverse condizioni di carico e ambientali. Potrà così verificare se l’autonomia di Twingo Electric le permette di concluderlo senza ricariche intermedie. Stando a quanto ci dicono i lettori in pieno inverno potrebbe avere qualche problema.

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –