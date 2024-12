Anno : 11/2021

: 11/2021 Km : 30.000

: 30.000 Stato Batteria : 95%

: 95% Luogo: Aprilia (LT)

Aprilia (LT) Prezzo: 11.000 euro

Twingo con 30 mila km, immatricolata novembre 2021

Ecco come Mario descrive la Renault che mette in vendita: “Per passaggio ad auto con maggiore autonomia vorrei vendere la mia Twingo immatricolata a novembre del 2021. Allego alla presente (in basso) i risultati delle prove eseguite da un’officina Renault (compresa la batteria). L’auto ha percorso circa 30.000 km. Ho appena sostituito il treno gomme originale con uno 4 stagioni. Ho anche sostituito le lampade in dotazione con altre a led. Richiedo 11.000 euro. L’auto si trova ad Aprilia (Latina). Chi fosse interessato può contattarmi via mail (mbaldazzi1@gmail.com) oppure ai cellulari 3519960057 o 3533135835. Entrambi i cellulari possono ricevere messaggi whatsApp. Nel ringraziare anticipatamente per il servizio invio i miei più cordiali saluti“.