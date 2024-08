Accordo tra TVS Motor Italia e Agos. Si amplia la strategia del colosso indiano

Il colosso indiano TVS Motor e Agos hanno stretto un accordo per offrire soluzioni di finanziamento in Italia.

TVS Motor aggiunge tasselli al progetto che sta costruendo nel nostro Paese. La filiale italiana del colosso indiano ha appena stretto un accordo con Agos per offrire soluzioni di finanziamento. TVS Motor Company è il quarto produttore mondiale di 2 e 3 ruote (3° per capitalizzazione) ha una produzione annua di oltre 4,4 unità. Un gruppo che è in Italia con con una gamma di otto modelli tra termici ed elettrici.

“Nell’ambito dell’aggressiva strategia di sviluppo commerciale in Italia che stiamo mettendo in atto in TVS non potevamo che rivolgerci ai numeri uno” ha dichiarato il Dr. Giovanni Notarbartolo di Furnari, Managing Director di TVS Motor Italia. “Oggigiorno il retail financing è chiave di volta principe all’acquisizione di un veicolo, per questo la scelta di un partner deve riflettere l’intensità commerciale ma anche trasparenza e up-to-date finanziario. Sicuri di una partnership strategica fruttuosa e di lungo periodo, auguro buon lavoro ad entrambi.”

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner finanziario di TVS Motor Italia”, ha dichiarato Valerio Papale, Direttore Rete B2B di Agos. “Questa partnership ci permetterà di offrire ai clienti di TVS Motor soluzioni di finanziamento e servizi avanzati che renderanno l’acquisto di un nuovo veicolo ancora più soddisfacente e accessibile. Forti della nostra esperienza ultra-trentennale supporteremo al meglio TVS Motor Italia nel proprio percorso di affermazione nel mercato italiano.”

