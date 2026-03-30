TVS, l’India incontra la Sicilia di Cinabro

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TVS Motor Italia ha presentato “Art on Wheels”, un progetto culturale in collaborazione con Cinabro carrettieri che trasforma tre scooter in opere d’arte ispirate alla tradizione del carretto siciliano.

TVS è un marchio indiano ed è il terzo produttore al mondo di veicoli a due ruote. é un marchio ovviamente in espansione e sta crescendo anche in Italia. Per inserirsi nel nostro paese ha scelto una strategia di marketing molto originale. Creare un dialogo tra innovazione industriale e artigianato locale, affidato ai maestri siciliani di Cinabro Carrettieri tre scooter da rendere unici. Simboli di unione tra due mondi. Un’operazione simbolica che racconta l’ingresso del brand nel mercato italiano non solo come costruttore di due ruote, ma come interprete della cultura del movimento.

Si tratta di un progetto che punta a reinterpretare la mobilità come linguaggio culturale. Una scelta narrativa precisa, con cui TVS Motor Italia prova a costruire un rapporto con il pubblico italiano partendo dall’identità visiva e simbolica del Paese, anziché dalle sole specifiche tecniche dei veicoli.

Il carretto siciliano diventa linguaggio contemporaneo

Il cuore dell’iniziativa è l’incontro con Cinabro Carrettieri, bottega artigiana di Ragusa Ibla dove i maestri Damiano Rotella e Biagio Castilletti custodiscono la tradizione pittorica del carretto siciliano. Non semplici decorazioni, ma veri codici visivi popolari tramandati da generazioni.

Su tre scooter TVS gli artigiani hanno trasferito questo patrimonio iconografico trasformando lo scooter in una tela in movimento. Un lavoro durato mesi, costruito attraverso un dialogo tra industria e artigianato, tra progettazione contemporanea e tecniche pittoriche tradizionali.

Il risultato è un trittico di interpretazioni artistiche che rilegge la mobilità urbana in chiave culturale.

Tre scooter raccontano la Sicilia tra Opera dei Pupi e Barocco

Ogni scooter rappresenta una narrazione distinta.

Il primo richiama il linguaggio figurativo del carretto catanese, con foglie d’acanto, motivi floreali e scene dell’Opera dei Pupi dedicate ai Paladini di Francia. Un riferimento diretto alla tradizione epico-popolare dell’isola.

Il secondo si ispira alla ceramica settecentesca di Caltagirone, con una palette luminosa fatta di verdi, gialli e blu mediterranei che evocano paesaggi solari e ornamentazioni classiche.

Il terzo guarda invece al Barocco siciliano post-terremoto del 1693, con cartocci, grifi e mascheroni immersi nella profondità della lacca di garanza: una sintesi visiva della rinascita artistica dell’isola.

TVS punta sulla cultura per presentarsi al pubblico italiano

Con “Art on Wheels” TVS Motor Italia prova a costruire una strategia di ingresso nel mercato nazionale alternativa ai canoni tradizionali del settore due ruote. Non solo prodotto, ma narrazione.

Una scelta interessante anche perché il gruppo indiano dispone già di una gamma elettrica articolata a livello internazionale, segnale che la visione industriale non si limita ai motori termici e potrebbe trovare spazio anche in Europa nei prossimi anni, in linea con l’evoluzione del mercato urbano.

“Art on Wheels” rappresenta dunque una dichiarazione di intenti: TVS Motor Italia vuole dialogare con il contesto locale partendo dalla cultura e dall’immaginario collettivo prima ancora che dalla proposta commerciale.

Resta però una considerazione inevitabile: è un peccato che per incontrare l’Italia siano stati scelti tre scooter a benzina e non tre elettrici. Probabilmente TVS ha interpretato correttamente una parte della visione ancora reazionaria del mercato nazionale. C’è comunque tempo per scoprire anche la gamma elettrica del costruttore.