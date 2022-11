Tutto sulla ricarica a casa e in azienda, con Vaielettrico a Key Energy

La ricarica privata, a casa o in azienda, è la protagonista assoluta dell’evento organizzato da Vaielettrico a Ecomondo-Key Energy, l’11 novembre prossimo presso la Fiera di Rimini. Si confronteranno da un lato i fornitori di tecnologie e servizi, dall’altro gli utenti professionali. Partendo da una valutazione condivisa: l’auto elettrica diventerà strumento di mobilità di massa se il proprietario potrà rifornirsi quando non la utilizza. Di notte o sul luogo di lavoro.

L’ultimo censimento Istat (2001) ci dice che il 68% delle abitazioni italiane ha un posto auto di pertinenza. Ma non tutti i box e i garages sono collegati alla rete elettrica e non tutti possono essere dotati di impianti di ricarica dedicati, efficienti e sicuri senza onerosi lavoro di adeguamento della rete elettrica. Molte famiglie, poi, dispongono di una seconda o terza auto che resta parcheggiata in strada. Nelle grandi città, nei condomini più datati e nei centri storici il posto auto di proprietà è spesso una chimera.

Qualcosa di nuovo per la ricarica a casa e in azienda

Ecco allora la necessità di inventare qualcosa di nuovo. Può essere un’infrastruttura di ricarica granulare e a bassa potenza, sfruttando una rete elettrica diffusa e già esistente come quella dell’illuminazione pubblica. Possono essere soluzioni di sistema nell’ambito delle nascenti Comunità energetiche. O programmi di incentivazione e semplificazione normativa rivolti alle imprese perchè elettrifichino le loro flotte e mettano a disposizione dei loro dipendenti gli impianti di ricarica nei parcheggi dell’azienda o stipulino accordi per facilitare chi può farla a casa.

La nostra tavola rotonda, l’11 novembre dalle 11,30

Di tutto questo e molto altro parleremo l’11 novembre dalle ore 11.30 alle 13, presso l’Agorà Energy 1, Padiglione B7 nella tavola rotonda “La ricarica privata in condominio e in azienda: la via maestra per lo sviluppo di una mobilità elettrica di massa”. L’evento è promosso e organizzato da Vaielettrico e Key Energy, con il contrbuto di Wallbox e Alba Leasing.

Interverranno:

Francisco Abecasis Regional Director Southern Europe Wallbox (produttore di hardware)

Gabriella Formigari Responsabile Sviluppo Commerciale eMobility A2A

Jean Luc Angeli Account Manager Alba Leasing (leasing finanziatio e operativo)

Osvaldo Mangone Delegato per la Mobilità elettrica ANACI (Associazione Nazionae Amministratori condominiali e immobiliari)

Diego Trabucchi Responsabile Italia Charge Guru

Omar Imberti (ANIE) Responsabile eMobility Industria elettronica ed elettromeccanica per la mobilità elettrica

Roberta Arosio Responsabile ufficio tecnico e ingegneria Offerta Enercom-Simet (Impiantistica per la distribuzione di energia).

Modera Massimo Degli Esposti Co fondatore di Vaielettrico

E’ consigliata la preregistrazione a questo link per aver garantito il posto in sala.

Incontra Vaielettrico al Padiglione B7

Vaielettrico sarà presente in Fiera con un suo stand nella sezione GreenTech Insights (Pad. B7, box numero 144) dove presenterà le ultime sue iniziative editoriali. Tra queste il consorso “La Vita Elettrica”, giunto alla fase finale, e i nuovi listini interattivi delle wall box e di moto e scooter.

Vaielettrico è anche media partner dell’evento “Presentazione di una nuova metodologia di analisi per analizzare le trasformazioni dell’ecosistema automotive” a cura di Motus-E e CAMI, Center for Automotive E-mobility innovation dell’università Ca’ Foscari di Venezia.

Filiera automotive, la transizione al microscopio

CAMI presenta una nuova metodologia di analisi sulle trasformazioni dell’ecosistema automotive. L’obiettivo è di restituire una rappresentazione aderente alla realtà, dinamica ed evolutiva, rispetto ad un tradizionale approccio statistico top-down. Attraverso la nuova metodologia, è stato costruito un database che consenta di mappare le imprese della filiera allargata della mobilità elettrica e i differenti impatti che le trasformazioni tecnologiche e di mercato avranno su di esse. Importanti imprese che hanno già iniziato ad affrontare questa trasformazione e altre che da essa ne colgono valore, descriveranno la loro visione sull’elettrificazione della mobilità.

Dalle 11.30 – 12.00

Presentazione dello studio a cura di Motus-E e CAMI

Francesco Naso (Motus-E), Francesco Zirpoli (Ca Foscari)

12.00 – 13.00

Panel e Q&A finale

Antonio De Bellis (ABB)

Riccardo Fontana (Bitron)

Filippo Di Giovanni (STMicroelectronics)

Giuseppe Corcione (Reinova)

Franco Stanghellini (Gruppo Marposs)

Modera: Mauro Tedeschini (co fondatore di Vaielettrico).

Programmi, orari, ingressi e biglietti

Questo è il programma completo di tutti gli eventi previsti. E questo il catalogo degli espositori, 40 dei quali presenteranno innovative soluzioni per l’e-mobility e mobilità sostenibile. In particolare è forte la pesenza di produttori di infrastruttura di ricarica AC / DC.

Ecomondo-Key Energy si svolgerà da martedì 8 a venerdì 11 novembre 2022, dalle 9.00 alle 18.30. Il biglietto Early bird (acquistabile online fino al 7 novembre 2022) per due giorni costa 20 euro, per un giorno 12 euro.