Tutto sulla Megane E-Tech 100% elettrica. Ve la raccontiamo dopo una prima prova dinamica su strada, con un esame di come dentro e fuori. Testo+VIDEO.

Tutto sulla Megane: si parte dalla esperienza della Zoe

Renault punta moltissimo sulla sua prima BEV media, di segmento C. E lo fa forte di un’esperienza di vendita di ben 400.000 veicoli a batteria nell’ultimo decennio. Decennio nel quale Renault ha formato oltre 30.000 persone specializzandole a trattare questo tipo di veicoli. E nel quale sono stati percorsi oltre 10 miliardi di km in elettrico. Tutto questo ha portato Renault a guadagnare la posizione di leader del mercato 2021 a privati: un ruolo fondamentale è stato giocato dalla Zoe. Auto la cui immagine è ormai consolidata come quella di un’elettrica per la città, ma che non disdegna di tanto in tanto qualche breve trasferta. Versatile, affidabile, a misura d’uomo. Ed è proprio da qui che Renault è partita per lo sviluppo della sua nuova segmento C, Megane appunto: dal desiderio di mettere l’uomo e il suo tempo al centro. O questo almeno è quanto ci hanno spiegato gli uomini Renault. Ma anche ciò che in buona parte racconta di sé l’auto.

Tutto sulla Megane / Primo prezzo €32.100 (col bonus)

Le versioni sono due. La prima con motore 96 kW e batteria 40 kWh (300 km di autonomia WLTP). La seconda con motore 160 kW e batteria da 60 kWh (470 km). Gli allestimenti sono 3 per la versione base e 4 per la versione top. I prezzi al momento vanno dai 37.100 euro della EV40 Boost Charge Equilibre fino ai 47.700 della EV60 Optimum Charge Iconic. La versione di attacco è comunque già molto ben allestita. Con, tra gli altri, cerchi in lega da 18 pollici, telecamera di parcheggio, fari Full Led, accesso e avvio senza chiavi, compatibilità Android Auto e Apple Carplay. Gli incentivi consentono di acquistare Megane negli allestimenti Equilibre o Techno per quanto riguarda la versione EV40. Mentre, se si punta alla versione EV60 l’allestimento possibile è solo l’Equilibre. In sostanza: rottamando, la EV40 Equilibre si porta al casa con 32.100 euro, al netto di eventuali ulteriori sconti. Un veloce raffronto con la diretta concorrente tedesca, la ID.3: nella versione di attacco, la Pure Performance (batteria da 45 kWh), di listino costa 34.850. E, al netto degli incentivi, si prende con 29.850 euro. Ma senza alcuni plus offerti da Megane, come cerchi in lega e telecamera di parcheggio.

La scelta (controcorrente) della trazione anteriore

La Megane E-Tech è basata sulla piattaforma CMF-EV. Una base tecnica di tipo skateboard, che ospita una sottilissima batteria (spessa 110 mm) sul pianale, in posizione ribassata. L’effetto è di un baricentro molto basso, a vantaggio dell’agilità e della spaziosità a bordo. I progettisti Renault, pur partendo da un foglio bianco, sono andati controcorrente, posizionando il motore elettrico sull’asse anteriore. Una scelta obbligata quando si parte da una piattaforma condivisa con il termico. Ma quando, come in questo caso, si parte da zero, la scelta più ovvia è la trazione al posteriore. In questo modo l’auto gode di maggior capacità di trazione, soprattutto su fondi a bassa aderenza. Questa è stata la scelta di VW per ID.3, diretta concorrente della Megane. Gli uomini Renault, da me interrogati sulle motivazioni di questa scelta, spiegano che questa non è una sportiva. Ma un’auto il cui comportamento dev’essere di interpretazione immediataper il grande pubblico, abituato alla trazione anteriore. Inoltre, ci è stato detto, il motore davanti consente di riservare maggior spazio al bagagliaio. Non sappiamo se siano davvero queste le motivazioni. O se Renault abbia privilegiato l’utilizzo di componenti già ingegnerizzate e industrializzate, per ottimizzare dei costi.

Come va? Niente scatti brucianti, ma comfort di livello superiore

Certo è che, alla guida, l’effetto wow in partenza da fermi è del tutto assente. Da questo punto di vista la ID.3 è più divertente da guidare. E in questo è complice anche lo sterzo, decisamente più diretto e preciso. Ma questo non è necessariamente un difetto. Nonostante la versione da 160 kW copra lo 0-100 in meno di 7,4 secondi (lo stesso tempo della ID.3 58 kWh), le partenze ai semafori sono necessariamente molto soft. Si recupera poi! Ma in partenza devi evitare in tutti i modi il pattinamento. Quindi l‘elettronica dosa la coppia. E la sensazione alla guida è più vicina a quella di un ottimo turbodiesel, che a quella di un’elettrica. Ma non è detto che questa sia una giusta chiave per cercare il consenso di un pubblico più incline a essere spaventato dalle novità che non incuriosito da esse. Chissà che Renault non ci abbia visto lungo…La Megane, se non stupisce per dinamica di guida e sportività, regala però un comfort nettamente superiore alla ID.3. I tecnici hanno utilizzato uno strato di schiuma ammortizzante tra il pianale dell’auto e tutta la superficie della batteria. L’effetto è di isolamento, smorzamento e assorbimento. Questo, unito all’utilizzo di doppie tenute stagne delle porte, a un’aerodinamica curata, e ad una taratura morbida delle sospensioni multilink dietro, regala un comfort elevato. Isolando bene dai fondi irregolari e regalando tanto silenzio a bordo. Eccellente lavoro.

Come è fatta dentro?

La qualità dei materiali all’interno è molto molto buona. E qui il confronto con la concorrenza è davvero impari. Soprattutto quando si guarda ad alcune finiture del sottoplancia o alla parte bassa del rivestimento interno delle portiere. Non c’è storia. Su Megane la qualità generale è più alta rispetto a quella della ID.3. E’ stato fatto ampio uso di plastiche morbide e di ottima qualità. Anche le ecopelli utilizzate sono di buon livello (per quanto personalmente apprezzi maggiormente i tessuti all’ecopelle). Molto piacevoli sono anche gli accostamenti cromatici. Ampia abitabilità, anche per i passeggeri dietro, grazie al pavimento piatto e un bagagliaio molto capiente completano il quadro positivo. Qualche cura in meno per i meccanismi di chiusura delle porte dietro, sbattendo le quali il rumore risulta davvero poco gradevole. Grande attenzione anche alla ricerca di alcune soluzioni innovative. Come lo specchietto interno virtuale (integra un monitor ad alta definizione collegato a una telecamera posteriore), o il sistema di bordo con interfaccia OpenR Link. Si basa su Android OS, con tutte le soluzioni dell’ecosistema Google (rendendo di fatto quasi superfluo il collegamento via Android Auto o Apple Carplay, pur presenti). A partire dal sistema di navigazione, basato appunto su Google Maps. Megane dispone in plancia di due monitor: il primo dietro al volante da 12,3 pollici, il secondo, a servizio tra l’altro della navigazione, da 12.

Il sistema di pianificazione promette bene…

Ottima l’idea di integrare il sistema di navigazione Google Maps nell’auto. E fantastica la funzione che permette di pianificare i percorsi proponendoci anche le soste per la ricarica. Ma Renault è stata molto approssimativa nella risposta quando ho domandato quali dati tenga in considerazione il sistema nel calcolo. Sappiamo infatti che, con l’eccezione di Tesla, almeno fino ad ora, questo è uno dei talloni d’Achille delle elettriche. Non disporre di un affidabile sistema di pianificazione. Chissà se la scelta di basare il sistema si Google Maps è quella giusta per poter garantire nel tempo sempre maggior supporto, aggiornamenti, e precisione? Sarò curioso di testare quale sia già oggi il livello di affidabilità della piattaforma. Nel frattempo mi limito a rilevare che, sia in termini di fluidità che di qualità e operabilità, siamo anni luce avanti ai sistemi di Volkswagen ID.3. Eccellente interfaccia. Super usabilità. Riconoscimento comandi vocali eccellente. Molto bene!

Tutto sulla Megane E-Tech: quanto consuma?

Come spesso evidenzio, in queste prime prese di contatto non è possibile fare dei rilievi affidabili dei consumi. Ma ci si limita a prelevare (con le pinze) qualche dato. Nel nostro percorso di 74 km da Torino città fino a Barolo, lungo la strada regionale 29, coperto in circa 1 ora e 20 minuti, il consumo medio è stato di 15,1 kWh/100km. Temperatura sempre attorno ai 20 gradi. Due persone a bordo. Climatizzatore impostato a 20 gradi. Nella tratta da Barolo a Cerreto Langhe, ulteriori 17 km di curve sulla strada provinciale 57 e un dislivello positivo complessivo di circa 500 metri, il consumo medio è stato di 19,8 kWh/100km. L’utilizzo di una batteria con una densità energetica del 20% superiore a quella di Zoe ha consentito a Renault di limitare il peso complessivo. Che risulta essere in media di oltre 100 kg inferiore a quello della concorrenza. Questo aiuterà certamente anche consumi e autonomia. Ma ci riserviamo di approfondire in occasione della prima prova estensiva su strada.

A quanto ricarica?

Anche in questo caso Renault non si fa mancare nulla. E anzi, gioca il suo asso nella manica: mantiene una caratteristica cara a tutti i possessori di Zoe, la ricarica in AC fino a 22 kW. La Volkswagen ID.3 si ferma a 11 kW. Questo consente ad anche alla versione con batteria da 40 kWh di ricaricarsi completamente da zero in meno di due ore. E alla versione con batteria da 60 kWh, di ricaricarsi completamente da zero in poco più di due ore e mezza. Sfruttando le colonnine AC al massimo del loro potenziale. 85 i kW supportati dalla ricarica FAST per la versione con batteria da 40 kWh e ben 130 i kW per la versione con batteria 60 kWh (la versione con batteria da 58 kWh della ID.3 si ferma a 100 kW). Alla domanda relativa alla curva di ricarica, gli uomini di Renault hanno glissato. Limitandosi a dire che in 25 minuti è possibile recuperare 250 km di autonomia (a che velocità? percorsi dove?). Avremmo preferito vedere il grafico della curva di ricarica, ma tant’è… Sarà nostra cura occuparcene con una prova diretta ppena possibile. Al solito, la garanzia sulla batteria è di 8 anni o 160.000 km. Interessante il fatto che Renault metta a disposizione dei clienti la possibilità di verificare in ogni momento lo stato di salute della batteria. E di ricevere un certificato che ne attesti le condizioni. Ad esempio in caso di vendita del veicolo.

CONCLUSIONI – Si tratta di un’auto che ha le carte in regola per giocare la sua partita sul mercato. Molti dei suoi numeri dovranno essere verificati su strada, ma i consumi sembrano buoni e in linea con la concorrenza. Qualità dei materiali e silenziosità a bordo sono superiori agli standard di categoria, ad un prezzo di attacco solo leggermente più caro. Ma la vera forza di quest’auto potrebbe stare nella scelta di appoggiarsi ad OpenR Link, che si basa su Android OS. Con tutto ciò che ne deriva in termini di flessibilità e aggiornamenti. Se il sistema di pianificazione dei viaggi lavora a dovere, questo potrebbe decretare la superiorità di Megane sulla concorrenza. Consentendo al cliente la piena sfruttabilità del mezzo.

