Tutto sulla BMW iX / Ben fatta, un po’ esagerata in…

Tutto sulla BMW iX. Uno Sport Activity Vehicle full electric da 4953 mm di lunghezza per 1967 mm di larghezza e 1696 mm di altezza. 2510 kg di peso, 523 CV distribuiti su due motori e una batteria record da ben 111,5 kWh (105,2 utilizzabili) per 630 km omologati nel ciclo WLTP. Questi i numeri nella versione top, la xDrive50, ma c’è anche la xDrive40. In questa versione diminuiscono i cavalli (“solo” 326) e il pacco batteria è più ridotto: 76,6 kWh (71 realmente utilizzabili). 84.000 euro il prezzo della xDrive40, 103.000 per la xDrive50.

La produzione è appena iniziata, l’auto è ordinabile fin da subito e le prime consegne avverranno in autunno. Noi intanto siamo stati alla presentazione ufficiale. Abbiamo potuto osservarla da vicino e parlare con gli uomini di BMW.

Tutto sulla BMW iX / Al top della tecnica e del design

Senza dubbio alcuno, almeno sulla carta, si tratta di un eccellente lavoro progettuale. A differenza di BMW iX3, iX nasce elettrica. E, per la prima volta, nella progettazione di un modello, BMW parte dal disegno degli interni. Vengono abbattute tutte le barriere esistenti fino ad oggi nella progettazione di un’auto termica. I designer hanno voluto puntare a un confort visivo ed ergonomico che riproducesse quanto più possibile quello di un’abitazione, e non di un’auto. Quando si apre lo sportello ci si trova di fronte a un pavimento completamente piatto. Che invita ad entrare. L’imbottitura e il rivestimento dei sedili scende fin sui lati degli stessi, riproducendo un po’ i braccioli della poltrona di un soggiorno. L'”arredo” non va, come spesso accade, ad avvolgerti come il cockpit di un caccia. Ma riproduce quanto più possibile quello di un salotto.

Tutto sulla BMW iX / Tecnologica ma semplice da usare

È Kai Langer in persona, capo designer del BMW iDesign, a raccontarci tutto questo. Ci spiega anche come tuttavia in BMW non abbiano di certo messo da parte tutto il know how di decenni. E come ad esempio infatti si sia invece optato per un display curvo da posizionare in alto, di fronte al guidatore. Ma, ancora una volta, più come se fosse un televisore. Ergonomia si, quindi, ma con un occhio alla semplicità. BMW ha coniato un termine: Shy Tech. Tecnologia timida. E questo è l’approccio con l’interfaccia uomo-auto a bordo di iX. Altissima tecnologia quindi, ma massima semplificazione nell’utilizzo. Per fare un’esempio, i tasti dell’IDrive sono affogati sotto a un pannello di legno. Quasi invisibili quindi, fino al momento in cui ne abbiamo bisogno.

Dietro al doppio rene, BMW ha posizionato i radar della guida assistita (livello 2). Per farlo ha dovuto utilizzare un materiale trasparente e una verniciatura ad altissima tecnologia. senza dimenticare che questa superficie dovesse anche essere riscaldata, per evitare il deposito di neve e il malfunzionamento quindi dell’intero sistema.

BMW ci ha parlato anche dei progetti di riduzione delle emissioni di CO2 nel medio termine, che si si riassumono nella formula 80-40-20. Entro il 2030 vuole raggiungere:

un -80% di CO2 per veicolo rispetto al 2019 nella fase di produzione ,

di CO2 per veicolo rispetto al 2019 nella fase di , un -40% nella fase di utilizzo

nella fase -20% nella supply chain, la catena di fornitura

Obiettivi molto ambiziosi, ma raggiungibili. Tuttavia, mi domando, auto come questa sono davvero pensate per l’ambiente o piuttosto per far metabolizzare al cliente un prodotto che rischierebbe di essere troppo diverso da quel che è abituato a guidare oggi?

Bel prodotto, ma non stiamo un po’ esagerando?

Mi spiego. BMW iX, almeno sulla carta, è uno Sport Activity Vehicle molto efficiente. Un consumo che può scendere fino a 16,7 kWh/100km su un’auto di questa stazza è davvero un ottimo risultato. Accettiamo per un momento la necessità di arrivare sul mercato con auto elettriche di ogni dimensione e prestazione (ne possiamo discutere). Ma davvero c’era bisogno di una versione con batteria da 111,5 kWh? Davvero, affinché il potenziale cliente di iX si avvicini a quest’auto è necessario dargli una batteria che gli consenta di utilizzarla quasi come una termica? Perché possa guidare in autostrada per 4 ore di fila invece che fare una sosta in più? Mi chiedo se auto come questa servano a vincere l’ansia da autonomia o se in futuro capiremo che abbiamo bisogno di molto meno. Le necessità in termini di autonomia sono quasi sempre sovrastimate dagli utenti. Ed è un peccato. Pacchi batteria così importanti hanno un grosso impatto sull’ambiente, in fase di produzione prima e nell’utilizzo poi. È anche da qui che inizia l’abbattimento delle emissioni.