Tutto su Ariya, il nuovo Suv elettrico Nissan

Tutto su Ariya. I dati tecnici del nuovo Suv elettrico Nissan sono stati forniti durante la presentazione a Tokio. A cominciare dall’autonomia: fino a 500 km.

Tutto su Ariya: il doppio motore elettrico

Nella versione 4×4, Ariya è mosso da un doppio motore elettrico, con trazione integrale caratterizzata dal controllo a ruote indipendenti Nissan, denominato e-4ORCE . Ma le versioni in vendita in Europa saranno cinque e comprenderanno anche due allestimenti 4×2: una batterie da 63kWh, una con batterie da 87kWh. Tre invece le versioni a trazione integrale: una con batterie da 63 kWh e due con batterie da 87 kWh: una di queste, la Performance, costituisce il top di gamma.

— Ariya 4×2 e 4×4: i dati tecnici delle 5 versioni —

Tre sono le possibili modalità di guida, Standard, Sport ed ECO (i modelli e-4ORCE includono anche la modalità Snow). Quanto alla ricarica, le versioni con batteria da 63kWh sono dotate di un carica-batteria da 7,4 kW per uso domestico. Mentre le 87 kWh includono un carica-batteria trifase da 22 kW, idoneo anche per la ricarica pubblica. Tutte le versioni di Ariya possono supportare la ricarica rapida DC fino a 130 kW, per per i lunghi viaggi.

Aggiornamenti del software da remoto

Ariya è anche il primo modello Nissan con aggiornamenti via etere, chiamato Remote Software Upgrade, senza dover passare nei centri di assistenza. Agendo da remoto su controllo del sistema multimediale, architettura elettrica ed elettronica, telaio, sistema di climatizzazione e impostazioni del veicolo. Previsti interventi periodici, con un sistema di memoria dual-bank che permette di effettuare gli aggiornamenti anche in viaggio. Questi vengono scaricati e memorizzati in uno slot di memoria separato. Quando il sistema conferma il download, il tutto viene trasferito allo slot di memoria aggiornato.

L’interno è caratterizzato da un quadro strumenti da 12,3 pollici e da un display centrale da 12,3 pollici, allineati fra loro orizzontalmente. Questa disposizione, secondo Nissan facilita, il guidatore nell’accedere a diverse info (stato della batteria, navigazione…) senza distogliere lo sguardo dalla strada. Altre info sono visualizzabili tramite i display e si possono personalizzare le schermate facendo apparire proprio dietro al volante quelle ritenute più utili.

