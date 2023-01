Tutto pronto per Aptera, ma servono soldi

Tutto pronto per Aptera, l’avveniristica auto elettrica ricoperta da pannelli solari. Ma per far partire la produzione servono altri 50 milioni di dollari.

Tutto pronto per Aptera: 640 km di autonomia con batteria 42 kWh!

Non bastano le idee per far partire la catena di montaggio di un’auto, elettrica o no. Ne sanno qualcosa i ragazzi di Sono Motors, alla disperata ricerca di 3.500 nuovi ordini per finanziare l produzione della loro auto “solare“, la Sion. E se ne sanno rendendo conto i protagonisti del progetto Aptera, Steve Fambro e Chris Anthony. L’auto a loro dire è pronta ed è stata presentata in settimana con una carta d’identità abbastanza precisa. Batteria da 42 kWh in grado di offrire (udite udite…) circa 400 miglia di autonomia, oltre 640 km. Questo grazie anche a un coefficiente di resistenza incredibile, 0,13, e all’apporto dei pannelli solari, pari a 40 miglia aggiuntive (oltre 64 km). Trazione integrale e ricarica solo in AC, per il momento, puntando sul fatto che mentre circola l’auto si ricarica in continuazione. L’idea è di realizzare una Launch Edition in 5 mila esemplari nel 2023, cercando poi di andare a regime con la produzione nel 2024.

Il sogno di portare la tecnologia solare alle masse

Ma resta il nodo delle risorse finanziarie, che stanno mandando al tappeto il progetto di un altro veicolo americano contro-corrente, l’auto elettrica a tre ruote di Arcimoto. Ad oggi Aptera fa sapere di aver raccolto 85 milioni di dollari da oltre 15.000 investitori, includendo le campagne di crowdfunding. Ma i soldi sono serviti per lo sviluppo di quest’auto che assomiglia più a un veicolo spaziale che a una normale macchina. Per i prossimi giorni è in programma un incontro con i potenziali investitori. Ma è stato specificato che anche i normali consumatori (o automobilisti) avranno la possibilità di sostenere il progetto. “Si tratta di costruire il team e i processi per garantire che la tecnologia solare arrivi alle masse“, ha detto Anthony durante la presentazione. Con l’aria di chi vuole più salvare il mondo che il suo business.