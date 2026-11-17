Tutti tagliano Tesla assume, ufficializzando che spenderà 3 miliardi di euro per ampliare la fabbrica tedesca di Grunheide. Con l’obbiettivo, incredibile, di produrre un milione di Cybercab, il nuovo modello senza volante e senza pilota.

Tutti tagliano Tesla assume: nuovi posti a Giga Berlin

In un Paese alle prese con i tagli di personale annunciati da Volkswagen e minacciati da Mercedes, Tesla va controcorrente. Facendo sapere che sta preparando nuove assunzioni da impiegare nella nuova ala dello stabilimento vicino a Berlino. È stato lo stesso direttore dell’impianto, André Thierig, a darne notizia con un post su X, il social di proprietà del grande capo, Elon Musk. “Forse vi siete mai chiesti che cosa avremmo fatto a Giga Berlin con tutto lo spazio che abbiamo… Stiamo espandendo! La produzione di Cybercab arriverà a Giga Berlin! Oggi abbiamo annunciato un primo investimento di circa 3 miliardi di euro in un nuovo edificio, con inizio previsto della produzione nel 2029! Avrà la tecnologia più avanzata di qualsiasi fabbrica Tesla! E stiamo assumendo”. La linea del Cybercab affiancherà dunque quella della Model Y, l’unica auto prodotta al momento in Germania.

Nel 2028 saremo pronti per auto senza volante e pilota?

Ancora più strabiliante è la notizia che Tesla intende costruire qui un numero esorbitante di Cybercab. Stiamo parlando di un modello a guida completamente autonoma che Musk vuole stra-vendere in Europa in un contesto normativo ancora tutto da scrivere. Nel Texas, dove la produzione del Cybercab è iniziata ad aprile, non è che la partenza sia stata entusiasmante. Il sito americano Electrek parla di 463 Cybercab immatricolati alla fine di ottobre. Gli ordini a privati sono stati aperti a 29.990 dollari, più un abbonamento mensile obbligatorio di 299 dollari, con precise limitazioni sull’utilizzo. E sappiamo che l’Europa rispetto agli Stati è molto più lenta nel recepire rivoluzioni di questo tipo, sia sul piano normativo, sia sul piano commerciale. Tutte obiezioni che non spaventano Tesla, convinta che il Cybercab diventerà un successo come e più della Model Y.