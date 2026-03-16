





Tutti questi marchi cinesi chi li conosce? C’è da fidarsi, anche per quel che riguarda l’assistenza? Sono le domande di Angelo, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tutti questi marchi cinesi ti daranno assistenza se c’è un problema?

“Quanto ho iniziato a guidare (è passato qualche decennio…) la scelta tra le auto e le marche da comprare era molto ridotta. C’era la Fiat e poco altro, decidere non era difficile. Ora è tutto molto più complicato e si vedono pubblicità di marche di cui ignoravo l’esistenza. Mi chiedo per esempio chi c’è dietro tutti questi costruttori cinesi, spesso menzionati anche da voi tra le auto elettriche. E quanto ci sia da fidarsi di nomi sconosciuti ai più: fanno macchine affidabili? Se si rompe qualcosa hanno personale in tutte le città a cui affidarsi? Insomma, come avviene in molti altri campi tutte queste novità finiscono per complicarci la vita, invece di facilitarcela. Che cosa pensate voi di tutto questo prodotto che arriva dalla Cina?”. Angelo Perfetti

È una vera invasione, in tre anni una ventina di nuovi brand

Risposta. Perplessità più che legittime, visto che anche gli addetti ai lavori faticano a tener dietro all’ondata di marchi che sta arrivando dalla Cina. Secondo Quattroruote Professional, dal 2023 sono entrati in Italia 21 nuovi marchi, quasi tutti cinesi (tabella qui a destra). E altri nuovi stanno arrivando: Bestune, rientro di Great Wall, Denza, Lepas, Zeekr...Ci si può fidare? A giudicare dai dati gli italiani (e non solo) si fidano eccome, dato che in un amen le marche cinesi hanno conquistato il 6% del mercato. Senza contare le auto delle marche occindentali prodotte in Cina. E vale comunque per i marchi cinesi quel che sappiamo per i marchi nostrani: non tutti sono uguali. E solo col tempo vedremo che livello di qualità assicurano, anche se ormai le auto le fanno i robot e c’è un certo allineamento. Quanto all’assistenza, in genere i brand cinesi vengono venduti da grandi reti di concessionari italiane, come Autotorino, in grado di dare tutto il supporto che serve.