Tutti contro Tavares, sorvolando sui costi di ricarica

Tutti contro Tavares, politici e industriali, attaccando la richiesta di nuovi incentivi del n.1 di Stellantis e sorvolando sui costi esorbitanti della ricarica.

Tutti contro Tavares, politici e industriali: “Una follia le sue richieste di bonus”

Già in Parlamento l’attesa audizione del top manager portoghese aveva suscitato critiche piuttosto serrate. Al punto di indire lo stesso top manager a parlare di “rabbia e livore” nei suoi confronti. Ma le reazioni successive sono state ancora più accese, a partire dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha definito “una follia” la richiesta di nuovi bonus per l’elettrica. Ancora più duro il vice-premier Matteo Salvini: “Tavares non è più in condizioni di chiedere niente per come hanno mal gestito e male amministrato un’azienda storica italiana. L’amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana“. E parole molto dure sono arrivate anche dal leader di Azione, Carlo Calenda, e dallo stesso ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

A Confindustria non interessa il costo dell’energia?

Un coro che ha definito irricevibili le richieste di nuovi incentivi per rendere l’elettrico più competitivo in termini di prezzo. Svicolando sull’altro tema sul quale Tavares ha insistito con forza: il prezzo inaccettabile della ricarica in Italia, pari al doppio di Paesi vicini a noi come la Spagna. E ancora meno competitivo rispetto alla Francia. “In Italia il costo dell’energia è molto elevato, per esempio, è doppio rispetto a quello della Spagna, e questo è uno svantaggio notevole. Non so perché succeda, ma è un fattore che dobbiamo considerare“. Queste le parole esatte di Tavares, sulle quali dovrebbe dare una risposta un governo che controlla i due principali attori della ricarica, Enel X e Eni Plenitude (l’ex Be Charge). Un tema, quello del costo dell’energia, che dovrebbe premere al leader degli industriali, che invece glissa. Preferendo l’attacco frontale a un’azienda che già ai tempi di Sergio Marchionne sbatté la porta e se ne andò da Confindustria.