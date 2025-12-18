Tutti cantano vittoria sul 2035, ma chi vince veramente? Il partito dell’elettrico o chi vuole salvare l’auto tradizionale? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Tutti cantano vittoria: è un compromesso che scontenterà tutti?
“Caro Tedeschini, la seguo fin dai tempi di Quattroruote e le ho sempre riconosciuto un certo equilibrio. Ora dopo gli aggiustamenti dell’Unione Europea sul 2035 ho le idee piuttosto confuse: tutti cantano vittoria e non capisco chi ha veramente prevalso. Vincono i costruttori, spalleggiati da numerosi governi ora gaudenti (tra cui il nostro)? O vincono i sostenitori dell’elettrico, che pure si dichiarano più che soddisfatti (vedi il presidente dell’Unrae)? O è un compromesso che finirà per scontentare tutti?”. Giorgio Roncalli
La Renault per ogni Clio ibrida dovrà vendere otto R5 elettriche, dunque…
Risponde Mauro Tedeschini. Ho trovatouna sintesi molto efficace della situazione su un sito francese, Les Echos, a firma Lionel Steinmann. “La fine del 100% elettrico nel 2035: è davvero un punto di svolta? Dietro la fine di un simbolo, i produttori automobilistici si trovano di fronte a un margine di manovra limitato. Il nuovo obiettivo teoricamente permetterà loro di continuare a vendere auto a combustione o ibride plug-in. Tuttavia, i volumi annunciati dovrebbero essere bassi, poiché le emissioni medie delle auto nuove non devono superare gli 11 grammi di CO2 per km. Da Renault, ad esempio, la nuovissima Clio 6 ibrida emette 89 grammi di CO2. Nel 2035, il produttore dovrebbe quindi registrare otto R5 elettriche (a zero grammi, quindi) per vendere una Clio...”. Conclusione, citando un noto professore universitario: “Il margine lasciato al motore a combustione permetterà soprattutto di smaltire quel che le Case avranno in magazzino”. Costringendole, per avere qualche margine di manovra in più, a produrre soprattutto citycar elettriche. Ottima cosa anche questa. P.S. Temo che alla nostra presidente del Consiglio non l’abbiano spiegata bene…